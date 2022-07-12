За месяц более 300 предпринимателей Байкальского банка подключили сервис Сбербизнес. Транспорт

С 25 мая текущего года более 300 предпринимателей Байкальского банка подключили сервис Отраслевые решения Сбербизнес.Транспорт.

Новый сервис Сбера позволяет клиентам управлять грузоперевозками в формате одного окна – предприниматели могут отслеживать движение автопарка предприятия, контролировать перемещение грузов и другие показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики. Грузоперевозчики могут назначать водителей в рейсы, проверять благонадёжность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Для водителей доступно мобильное приложение, в котором можно просматривать назначенные заказы, брать в работу и завершать их, быстро связываться с контактами на точках погрузки и выгрузки.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Решение для грузоперевозчиков помогает снизить трудозатраты предпринимателя, сэкономить его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнес-процессы предприятия. По приросту пользовательской аудитории сервис СберБизнес.Транспорт самый быстро растущий из отраслевых решений Сбера: еженедельно его подключает в среднем 50 клиентов»

Клиенты банка могут подключить сервис в СберБизнес самостоятельно либо обратиться к клиентскому менеджеру.