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Адвокаты Twitter заявили, что одержат победу над Маском за четыре дня

Слушания запланированы на сентябрь, сообщает Bloomberg.

Twitter Inc. хочет молниеносного судебного разбирательства, чтобы решить вопрос неправомерной отмены выкупа платформы.

В соглашении о выкупе Twitter указано, что все юридические споры по сделке должны рассматриваться в штате Делавэр, где находится более половины американских публичных компаний, включая Twitter и Tesla Inc.

Адвокаты компании из Сан-Франциско говорят, что им нужно всего четыре дня в канцелярском суде штата Делавэр, чтобы доказать, что самого богатого человека в мире следует заставить выполнить свое соглашение и заплатить за Twitter 54,20 доллара за акцию. Компания надеется начать рассмотрение дела без суда присяжных 19 сентября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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