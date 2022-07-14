Укрепляющийся рубль расстраивает экспортеров

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»:

– Российские акции продолжали дешеветь в середине торгов в среду, 13 июля. Давление на рынок оказывал укрепляющийся 5-й день подряд рубль, поскольку большой вес имеют на российском рынке экспортеры, которые явно не приветствуют возвращение курса ниже 60 за доллар. Цены на нефть, которые упали накануне ниже 100-барр. и закрылись во вторник на самом низком уровне 16 марта, предпринимали робкую попытку вернуться выше психологической отметки, но пока безуспешно. Газ в Европе дорожал: ближний контракт на индекс TTF поднимался выше $1900 за тыс. кубометров. Алюминий и никель в Лондоне пытались подрасти, но медь оставалась под небольшим давлением. Золото символически плюсовало, поскольку доллар дешевел перед публикацией данных по инфляции в США за июнь. Доходности казначейских облигаций снижались, но спред на участке 2-10 лет вырос, по-прежнему сигнализируя о рисках экономического спада в США на горизонте 12 месяцев. Акции в Европе дешевели, но фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в плюсе.

На 16:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 073,80 п. (-2,81%), с нач. года -45,2%

· Индекс РТС — 1 120,49 п. (-1,92%), с нач. года -29,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 7,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Индекс МосБиржи продолжает двигаться в направлении тестирования психологической поддержки 2000 пунктов, которая притягивает, как магнит. На текущих уровнях российский рынок выглядит очень дешево и находится под техническим давлением фактора прохождения дивидендных отсечек. Уровни на подходе к 2000 пунктам, на наш взгляд, выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов.

Среди всех бумаг в лидерах роста были обыкновенные акции «РН-Западная Сибирь» (+13,3%), акции SFI (+8,5%) и расписки «ОКЕЙ». В лидерах снижения уже привычно для последних дней те бумаги, по которым прошли дивидендные отсечки: «ТНС Энерго Кубань», «ТНС Энерго Воронеж».

Сегодня последний день для покупки (чтобы рассчитывать на дивиденды) акций «Башинформсвязи» и «Славнефть-ЯНОС».

На 16:00 мск:

· Brent, $/бар. — 98,79 (-0,70%), с нач. года +27,0%

· WTI, $/бар. — 95,38 (-0,48%), с нач. года +26,8%

· Urals, $/бар. — 67,04 (-0,86%), с нач. года -12,7%

· Золото, $/тр. унц. — 1 712,35 (-0,79%), с нач. года -6,4%

· Серебро, $/тр. унц. — 18,96 (+0,10%), с нач. года -17,7%

· Алюминий, $/т — 2 355,00 (+2,59%), с нач. года -16,1%

· Медь, $/т — 7 257,00 (+1,15%), с нач. года -25,3%

· Никель, $/т — 21 530,00 (-0,03%). с нач. года +3,7%

Корпоративные новости

· «Северсталь» предложила держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году одобрить выплаты в рублях определенным категориям инвесторов. Также компания предлагает держателям дать согласие на досрочное погашение евробондов в конце августа.

· Россия в лице Росимущества и Минфина вложила в «Аэрофлот» через допэмиссию 52,5 млрд руб. Это полностью покрывает потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, отметила компания. Доля РФ после SPO выросла с 57,34% до 73,77%.

В середине дня из 41 акций индекса МосБиржи: 2 дорожали и 39 дешевели.

37,2 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 32,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 7,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Российский рубль

Рубль в среду днем активно укреплялся против доллара, евро и китайского юаня. При этом индекс доллара после выхода данных по инфляции в США выше ожиданий достиг нового пика с осени 2002 года на уровне 108,60 п., а курс EURUSD упал краткосрочно ниже паритета, но сразу отскочил.

Отметим, что в середине дня торговые объемы паре евро/рубль составляли около 76 млрд рублей. День не закончился, а это уже самый высокий показатель с 31 мая. В последние дни объемы в этой паре в целом укладывались в 40-60 млрд рублей в день.

Торговый объем в паре юань/рубль в середине дня составлял 33,2 млрд рублей. Отмечаем возобновление роста объемов в этой паре, который несколько просел в недавние дни.

Рубль укрепляется 5 дней подряд, при этом цены на нефть, что удивительно, торгуются ниже $100/барр., а это довольно важный уровень. Сам факт того, что мы сейчас ниже психологической отметки, на наш взгляд, указывает, что весомая часть участников сырьевого рынка стала всерьез делать ставку на глобальную рецессию в мировой экономике на горизонте ближайшего года, что приведет к охлаждению спроса.

Котировки Brent сейчас, по сути, там же, где они были 6 и 7 июля. Однако неделю назад 6 июля при таких котировках рубль проверял на прочность 65 за доллар, а сегодня он при аналогичной цене нефти атакует пробитие 58 за единицу валюты.

Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов дедолларизации и одновременно юанизации. Кстати, в июле торговый объем в паре доллар/юань (Мосбиржа) заметно подскочил до рекордных уровней. В этом месяце у нас объемы близки к 20 млрд юаней в день, два раза объемы превышали указанное значение (впервые в истории курса).

В последнее время со стороны представителей ЦБ мы слышали о рисках санкций в отношении валютной инфраструктуры. Об этом же говорилось в опубликованном накануне «Обзоре рисков финансовой стабильности». Поскольку НРД уже под санкциями, речь может идти о рисках санкций в отношении Национального клирингового центра, на счетах которого учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты. И это фактор выхода из доллара и евро в рубль и юань, в другие валюты то же, но там сложнее (меньше ликвидности).

Банки откровенно выдавливают бизнес из недружественных твердых валют, устанавливают отрицательные ставки, а ЦБ открыто поддерживает этот процесс.

Меж тем население не демонстрирует повышенного спроса на валюту. Во-первых, лето. Во-вторых, покупка безналичной валюты сейчас больше напоминает популярный 20 лет назад в России Forex, но только без плеча. По сути, это игра на разнице курса, с учетом трудностей с переводами валюты в другие банки (не только зарубежные).

Скоро к этому процессу дедолларизации добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидаем в рамках июльского налогового периода попытку курса доллар/рубль перейти в диапазон 50–55 за единицу валюты США.

На 16:00 мск:

· EUR/USD — 1,0018 (-0,19%), с начала года -11,9%

· GBP/USD — 1,1852 (-0,31%), с начала года -12,4%

· USD/JPY — 137,61 (+0,54%), с начала года +19,6%

· Индекс доллара — 108,379 (+0,28%), с начала года +13,3%

· USD/RUB (Мосбиржа) — 58,29 (-1,10%), с начала года -22,5%

· EUR/RUB (Мосбиржа) — 58,7125 (-1,26%), с начала года -31,3%