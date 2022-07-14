В ЦБ решили сократить число доступных неопытным инвесторам продуктов

Розничные инвесторы оказались не готовы к текущей ситуации, рассказал в интервью «Ведомостям» первый зампред Владимир Чистюхин.

«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери», – говорит Владимир Чистюхин.

Зампред выступает за сокращение списка доступных инструментов до высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных устойчивых инструментов.

«Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери», – заключает Чистюхин.