В России выросли продажи стройматериалов – СберАналитика

Сбер провёл исследование рынка строительных материалов с помощью собственного аналитического продукта «Потенциал рынка B2B» и выяснил основные тренды отрасли.

По итогам пяти месяцев 2022 года продажи производственными компаниями стройматериалов в стоимостном выражении выросли на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, средний чек на покупку вырос на 0,2% и составил 855 659 руб. Наибольшей популярностью пользовались цемент (15,4% общей ёмкости рынка), бетон (14,6%) и трубная продукция (11,0%).

Лидерами по объёму продаж в 2022 году стали Москва и Московская область (20,8% ёмкости рынка), Нижегородская область (16,7%), Свердловская область (7,4%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,7%) и Челябинская область (3,7%). Больше всего продажи продукции выросли в Центральном Федеральном Округе — за этот период Москва и Московская область увеличила объем продаж на 58,2%, в Воронежской области продажи выросли на 54,4%, во Владимирской — на 46,3%.

Основными покупателями этой продукции стали оптовые сети — они купили 35,6% произведённой продукции в стоимостном выражении, объём закупок строительных компаний составил 19,1%, 12,2% закупили производители стройматериалов.

В 2022 году также произошло перераспределение рынка — продажи крупных и крупнейших производителей сократились (-9%), также, как и их доля в сегменте (56% вместо 66% годом ранее), в то время как малые и средние производства увеличили продажи в стоимостном выражении (+42% и +37% соответственно), а также нарастили свою долю в общем объеме продаж. В первую очередь это связано с уходом иностранных брендов с российского рынка, все они относились к сегменту крупного бизнеса.

Покупательская активность в категории DIY также показала рост в 2022 году. Пик пришелся на март 2022 года, когда среднее значение трат достигло 3783 руб. После чего произошёл незначительный откат к маю (3071 руб.). В сравнении с маем 2021 года прирост составил 5%.

Максимальный рост трат в категории DIY продемонстрировали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В десятку регионов-лидеров, на которые приходится более половины всех расходов, впервые вошли Новосибирская и Ростовская области, улучшив своё положение в рейтинге на три и две строки соответственно.

Исследование проведено среди российских компаний – производителей строительных материалов, вид деятельности которых отнесен к кодам 23.14, 23.51-23.99, 24.10, 25.30 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Подробный перечень исследуемых параметров можно увидеть на странице продукта «Потенциал рынка B2B» на СберАналитике. Аналитика строится за счёт анализа большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения организаций.

«Потенциал рынка B2B» — аналитический продукт СберАналитики, формируемый на основе больших данных и Al моделей. Сервис помогает компаниям проводить всестороннюю оценку рыночного окружения — находить новые каналы сбыта и закупок, новых поставщиков, изучать конкурентное окружение и потенциал территории. В первую очередь продукт интересен для строительной, металлургической и логистической отраслей, автомобильной промышленности, производителей продуктов питания.