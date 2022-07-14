Музей «Тальцы» станет центром туристско-рекреационного кластера

Туристско-рекреационный кластер «Тальцы» создадут в Иркутской области. Его центром станет архитектурно-этнографический музей «Тальцы». «Дорожную карту» по развитию кластера подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Она рассчитана до конца 2024 года.

– Музей «Тальцы» – это визитная карточка Иркутской области. Каждый год его посещают 250 тысяч туристов. Его развитием мы будем заниматься вместе с корпорацией «Туризм.РФ». К марту 2023 года она разработает мастер-план туристско-рекреационного кластера «Тальцы». Он будет включать в том числе мероприятия по развитию музея, – сказал Игорь Кобзев.

Важной частью проекта станет строительство и реконструкция объектов музея. Будет завершено воссоздание единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17 века – Илимского острога. На его территории появятся пять башен с тыновыми ограждениями и галереями, воеводский двор, Спасская церковь, колокольня и изба чёрного монаха.

Всего же в рамках «дорожной карты» в учреждении появится 19 исторических объектов. Два из них уже создают. В этом году на это из областного бюджета направлено 100 млн рублей. Специалисты строят здания волостной управы и пожарного депо, ведут капитальный ремонт дома из села Загатуй.

В 2023-24 годах в музее откроют новые объекты трактовой, переселенческой экспозиционных зон. Это костёл, синагога, дацан, Введенская церковь, дома татарского и украинского переселенцев, этапная тюрьма.

На въезде в музей, на 47 километре Байкальского тракта, проведут ремонт дороги, сделают полосу разгона, четыре дополнительных парковки на 800 автомобилей, установят стилизованные остановочные пункты. На реке Ангаре модернизируют причал. Проведут благоустройство территории музея: отсыпят площадки и дорожки воссоздадут усадебную инфраструктуру: сделают мостики, тротуары, беседки, фонари, афишные тумбы.