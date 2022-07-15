«Открытие»: Рынок акций РФ продолжает показывать слабую динамику, но темпы его снижения замедлились

Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит умеренно позитивным: азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, а фьючерсы на S&P 500 растут вместе с ценами на нефть

· ВВП Китая вырос во II кв. 2022 г. на 0,4% г/г, заметно ниже ожиданий в 1,2% г/г и предыдущего показателя в 4,8% г/г. Самое низкое значение с пандемического I кв. 2020 г.

· Промышленное производство в Китае в июне выросло на 3,9% г/г, ниже ожиданий в 4,0% г/г, но заметно выше показателя мая в 0,7% г/г. Второй месяц роста подряд после смягчения коронавирусных ограничений

· Розничные продажи в Китае выросли в июне на 3,1% г/г, выше ожиданий в 0,3% г/г и показателя мая в -6,7% г/г. Первый месяц роста с февраля

· Представители ФРС Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард высказались в пользу повышения ставок 27 июля на 0,75%. Это событие успокоило рынок акций США и спровоцировало заметное снижение ожиданий по ставкам

· По данным Goldman Sachs, сегодня в США экспирируются опционы номинальным объемом $1,9 трлн. Это событие может оказать заметное влияние на динамику рынка акций страны

Рынок акций РФ продолжает показывать слабую динамику, но темпы его снижения замедлились

В четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,50% до 2 063,30 п., а индекс РТС — на 0,57% до 1 113,97 п., тогда как рубль подешевел к доллару на 3 копейки. Таким образом, можно констатировать, что рынок акций РФ продолжает показывать слабую динамику, но темпы его снижения замедлились. Несколько обнадеживает и тот факт, что объемы торгов на снижении, которое имело место на этой неделе, выглядят средними.



4 отраслевых индекса закрылись в плюсе, 6 — в минусе. Наилучшую динамику показали строительные компании, электроэнергетика и ИТ, наихудшую — телекомы, транспорт и нефть/газ.

Мы уже отмечали, что по мере закрытия российской экономики все более важную роль на рынке акций страны начинают играть правительственные инициативы. В частности, во второй половине июня резко выросли сектора строительства и ИТ благодаря госпрограммам поддержки данных отраслей. Последние две с половиной недели эти сектора консолидировались, но со временем должны возобновить рост. Здесь инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, OZON, ГК «Самолет» и, возможно, «Яндекс». По первым трем бумагам у нас есть актуальные инвестидеи.



Курс рубля почти не изменился

Торговля продолжает носить весьма техничный характер: индекс Мосбиржи снижается четыре дня подряд после выхода из шестидневной консолидации. Конечным пунктом текущего даунтренда может стать область 2000 п.: это — проекция прежнего диапазона 2200–2400 п., отмерянная от его нижней границы, мощная историческая поддержка, а также психологически важное круглое число.

Рубль по итогам четверга незначительно (на 3 копейки) ослаб к доллару, но продолжил укрепление против евро. Юань подешевел к рублю на 5 копеек.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 102,4 млрд рублей по сравнению с 102,4 млрд рублей в предыдущий торговый день.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 46,7 млрд рублей против 80 млрд рублей в предыдущий день. Торговые объемы в этой паре в последний месяц на удивление стабильны: 40–60 млрд рублей в день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 25,1 млрд рублей против 35,5 млрд рублей в предыдущий день.

Негативное влияние на динамику рубля могло оказать ралли доллара на внешнем рынке, а также падение цен на нефть Brent ниже $95/барр. впервые с 25 февраля.

Также сдерживающим для рубля фактором могла стать новость о том, что Минфин внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила.

Тем не менее не исключаем в рамках июльского налогового периода попытку курса доллар/рубль перейти в диапазон 50–55 за единицу валюты США. Если вдруг мы увидим вновь уровни вблизи 65 рублей за доллар в ближайшие дни, то они подходят для тактических коротких позиций в паре USDRUB.

S&P 500 стабилизируется несмотря на поток негатива

S&P 500 закрыл снижением пятую сессию подряд, но весь этот даунтренд носил вполне упорядоченный характер и выглядел коррекцией в рамках консолидации. В плюсе закрылись 3 основных сектора индекса, в минусе — 8. Наилучшую динамику показали ИТ, производство товаров первой необходимости и ЖКХ, наихудшую — финансы, энергетика и производство материалов.

Две сессии подряд на рынок давил довольно мощный негатив в виде высоких данных по инфляции (потребителей в среду и производителей в четверг), а также слабых отчетов JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Эти публикации спровоцировали заметную переоценку ожиданий по ставкам: если утром среды фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывали в ценах ее повышение на 0,75% на заседании FOMC 27 июля и рост до 3,4% к концу года, то в четверг вечером эти показатели доходили до 0,94% и 3,73% соответственно.

Тем не менее S&P 500 смог закрыть сессии среды и четверга весьма незначительным снижением, а указанные выше ожидания по ставкам к настоящему моменту снизились до 0,84% и 3,55% соответственно. Этому способствовали комментарии представителей ФРС Уоллера и Булларда о том, что они поддерживают повышение ставки 27 июля на 0,75%. На этом фоне и рынок производных инструментов заложил в цены большую вероятность повышения ставки на 0,75%, чем на 1,00%.

На некоторых участках кривой доходности гособлигаций США сохраняется инверсия, однако ее размер заметно снизился со вчерашних максимумов. В общем и целом кажется, что ФРС пытается успокоить рынки, которые испугались увеличения шага повышения ставок до 1,00%, и, похоже, регулятору это удается.

Техническая картина в нефти несколько улучшилась

Котировки нефти Brent продолжают консолидироваться в области многомесячных минимумов. Формально вчера рынок их обновил, уйдя заметно ниже и достигнув уровней конца февраля, т. е. времени начала специальной военной операции, однако в течение следующих нескольких часов это снижение было выкуплено, и на дневном графике сформировался «прострел» вниз. Формирование такой «молотоподобной» дневной свечи после масштабного и продолжительного снижения является бычьим сигналом.

Сегодня президент США Джо Байден должен посетить Саудовскую Аравию в рамках тура по Ближнему востоку, целью которого является попытка убедить ОПЕК увеличить добычу нефти. Однако возможный прорыв на этом фронте уравновешивается негативом из Китая, где опубликованные сегодня данные показали замедление темпов роста экономики страны до минимальных уровней со времен первой вспышки Covid-19 в Ухане.