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Уроженец Нижнеилимского района Александр Казанков погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий, уроженец поселка Янгель Нижнеилимского района Иркутской области Александр Сергеевич Казанков погиб в ходе спецоперации в Украине, сообщает администрация территории.

«Александру в декабре исполнилось бы 36 лет. Детство и юность Александра прошли в п. Янгель, где и сегодня живет его мама Тамара Владимировна, и куда по возможности он всегда приезжал в отпуск, любил рыбалку. Его тепло вспоминают в поселке. Он был заботливым, открытым, хорошим человеком. Последние годы своей жизни он посвятил беззаветному служению Родине и был верен воинской присяге, служил по контракту, награжден медалью Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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