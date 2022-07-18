Причин для разворота на российском рынке акций нет

На прошедшей неделе индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля опустился ниже отметки 2100 пунктов. И причин для уверенного разворота пока не видно, считает эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин. На фоне внутренних проблем ситуацию усугубляет и внешний фон.

– Доходность по облигациям падать перестала, дивидендный сезон практически завершён, квартальные отчёты, которые могли бы пролить свет на состояние компании, не публикуются. Мои коллеги из BCS Global Markets считают, что коррекция может продолжиться. Помимо внутренних проблем против нас сейчас играет слабый внешний фон, – подчеркивает Максим Шеин.

Он обращает внимание, что сырье дешевеет, кризис в Европе нарастает, инфляция в США разгоняется, в июне она достигла уже 9,1%, аналитики ждали всего 8, 8%. В дополнение, в Китае растёт заболеваемость ковидом, при том, что экономика и без этого отстаёт от целевых значений.