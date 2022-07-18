Более 12 тыс. заявок подано в России на льготную IT-ипотеку

За первые два месяца действия льготной ипотечной программы было подано более 12 тыс.заявок, сообщает Минцифры России. Средняя стоимость недвижимости, которую приобретают участники программы, составляет 10,6 млн руб., а средняя площадь квартир — 65 кв. метров.

– Мы видим очень высокую востребованность программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов: за два месяца поступило более 12 тыс. заявок. В настоящий момент из них одобрено 8 тыс. заявок, а 1,6 тыс. ИТ-специалистов уже смогли приобрести недвижимость на льготных условиях на общую сумму 14,4 млрд рублей. Мы ожидаем, что до конца года количество ипотечных кредитов превысит ранее запланированные 10 тысяч, – сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Одобренные заявки есть уже в 60 регионах России. В некоторых из них процентные ставки по ИТ-ипотеке, благодаря местным льготным программам, могут быть снижены до 1%.

Напомним, чтобы воспользоваться льготной ИТ-ипотекой, нужно:

иметь российское гражданство;

работать в аккредитованной ИТ-компании, которая получает льготы по страховым взносам;

соответствовать возрастным ограничениям от 22 до 44 лет (включительно);

иметь средний доход (до вычета НДФЛ) за три месяца в размере 150 тыс. руб., если компания зарегистрирована в городе-миллионнике, и 100 тыс. руб. — в других населенных пунктах.

Условия программы: