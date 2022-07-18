Первый хилинг-курорт начали строить на Байкале

В селе Турка в республике Бурятия началось строительство первого хилинг-курорта (от англ. healing — «исцеление») – Green Flow Baikal 4***. Отель будет находиться в живописном месте в окружении естественного, нетронутого ландшафта на побережье Байкала. Общая площадь строящегося объекта более 12 тыс. м2, номерной фонд будет состоять из 153 номеров и 15 бунгало.

Для привлечения средств на этот объект компания Green Flow (юридическое лицо “Антерра”) вышла на биржу Санкт-Петербурга и стала первой за 10 лет туристической компанией, которая прибегла к такому способу финансирования.

На данный момент завершены проектно-изыскательские и подготовительные мероприятия. Green Flow Baikal находится на нулевом этапе строительства, включающем в себя комплекс работ от переработки грунта до проведения подземных коммуникаций и инженерных сетей. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – весна 2024 г.

Green Flow Baikal, как и все объекты сети, будет основан на хилинг-подходе. Сердцем объекта станет оздоровительный комплекс площадью 4500 м2. В отеле можно будет посетить хилинг-центр, термальную и SPA зоны, открытые и закрытые бассейны, банный комплекс. Парковая зона займет 7 га и будет включать в себя этнопарк, теплицу, детский центр и площадку для йоги.

Планируемые турпоток ​​Green Flow Baikal составит 75 000 человек, а годовая выручка – 600–900 млн рублей.

Оздоровительно-термальные комплексы Green Flow Park – сеть оздоровительно-термальных комплексов. Начиная с 2022 года будут запущены хилинг-проекты в 14 регионах России. Ближайшие открытия – СПБ, Коммунарка (Новая Москва) и Балашиха (МО), Сахалин. Также планируются объекты в Калужской области, на Байкале, на Камчатка, на Алтай, в Салехарде, Мурманске, Карелии и Калининграде. Общий объем инвестиций в развитие сети превышает 500 млрд. руб.