РУСАЛ может выиграть от закрытия производителей алюминия в Европе

Из-за высоких цен на энергоносители в Европе часть производителей алюминия вынуждена сокращать производство. В 2022 г. на рынке ожидается дефицит металла, от которого может выиграть РУСАЛ, считают эксперты БКС. Кроме того, положительно на финансовом положении компании скажется выплата дивидендов Норникелем, где РУСАЛ владеет долей.

– Компания пострадала от санкций за счет снижения поставок глинозема с Николаевского завода и от СП в Австралии, однако эффект на рентабельность ожидается сдержанным, выпадающие объемы получится заместить покупками на мировом рынке, – подчеркивают аналитики.

Кроме того, РУСАЛ владеет долей в Норникеле, который выплатил дивиденды по итогам 2021 г.

– Это означает, что компания получила приток ликвидности, который можно использовать для дальнейшего снижения долга. Потенциальным драйвером для бумаг могли бы стать новости об объединении с Норникелем, однако конкретики по данному вопросу пока нет. В среднесрочной перспективе бумаги могут подняться к 57,5–62,5 руб. за акцию, – резюмируют эксперты.