Китайские IT-компании станут тихой гаванью на время коррекции в США – Финам

Аналитическое управление ФГ «Финам» представило стратегию по ТМТ-сектору. Эксперты отмечают, что начавшаяся из-за пандемии цифровая трансформация стала долгосрочной тенденцией, и глобальные затраты на IT продолжат расти даже в условиях экономической неопределенности, что повышает привлекательность бумаг технологического сектора. В США лучше рынка будут выглядеть крупные игроки со стабильными показателями, а в Китае бигтехов поддержат отмена локдаунов и ослабление госрегулирования.

Глобальные затраты на IT продолжают расти, несмотря на риски инфляции и перебои в цепочках поставок. В 2021 году они достигли $4,26 трлн, а в 2023 году вырастут уже до $4,67 трлн. «Технологические решения — главный инструмент, который помогает бизнесу бороться с неопределенностью, адаптироваться к быстроменяющейся внешней среде и оперативно реагировать на новые вызовы», — объясняют устойчивый тренд в «Финаме».

Цифровая трансформация, охватившая корпоративный сектор в период пандемии коронавируса, активно проходит и в государственных организациях, что оказывает дополнительную поддержку технологическим компаниям. Основными бенефициарами при этом остаются бигтехи (Amazon, Microsoft) и разработчики ПО и оборудования (Oracle, IBM), которые являются ключевыми провайдерами облачных услуг. «Бигтехи создают экосистемы, которые закрепляют их главенствующую роль. Они оставляют за собой разработку базовых платформ, предлагая остальным игрокам сконцентрироваться на создании продуктов на базе готовых архитектур, а не на разработке конкурирующих решений. Это делает их бизнес-модель высокомаржинальной, и для инвесторов такие компании будут привлекательнее, чем менее крупные игроки», — подчеркивают эксперты.

Ужесточение денежно-кредитной политики в США и угроза рецессии в американской экономике заставляют инвесторов избегать рисков, поэтому в ближайшие месяцы их внимание будет сосредоточено на крупных корпорациях со стабильными показателями, дивидендами и регулярными обратными выкупами акций. В «Финаме» обращают внимание на то, что TMT-сектор, несмотря на невысокую дивидендную доходность, по совокупному уровню возврата капитала акционерам (дивиденды и байбэки) заметно опережает другие сектора S&P 500. В I квартале 2022 года IT-компании выкупили с рынка собственных акций на общую сумму $71,6 млрд, а телекоммуникационные — на сумму $31,4 млрд. В США предпочтения аналитиков «Финама» находятся на стороне бигтехов и акций стоимости. В их числе — Apple (целевая цена — $205; потенциал роста — 38%), Microsoft ($354,31; 39,4%), Oracle ($108; 55,5%).

В Китае компаниям ТМТ-сектора поддержку окажут восстановление внутреннего спроса после отмены локдаунов, взрывной рост электронной коммерции и фискальные и монетарные послабления. Также обнадеживают планы КНР поддержать сектор: власти обещают смягчить регулирование и способствовать выходу на рынок новых игроков. «Количество заявок на IPO в стране достигло максимума за последние три года, и это как нельзя лучше подтверждает, что бизнес считает текущую конъюнктуру благоприятной», — говорится в исследовании. Аналитики полагают, что китайские технологические акции могут стать тихой гаванью на время коррекции на американском фондовом рынке. Наиболее привлекательными, по мнению экспертов «Финама», выглядят ценные бумаги Chinasoft International (целевая цена — 11,50 HKD; потенциал роста — 57,3%), Baidu (181 HKD; 31,8%).

В России главный тренд рынка ТМТ — концентрация на корневых компетенциях, отказ от расширения и интерес к партнерствам. «Устойчивость телекоммуникационному бизнесу в России придает абонентская плата. Акции российских телекомов хотя и просели за последние три месяца, но далеко не так сильно, как акции IT-компаний. Более того, российские операторы связи один за другим приняли решение выплатить акционерам дивиденды за 2021 год, чем не могут похвастаться компании многих других отраслей», — подчеркивают эксперты. В России лучше рынка выглядят «Ростелеком» за счет статуса крупнейшей российской компании TMT-сектора и VK Company, которая продолжит выигрывать от ухода западных соцсетей и сервисов из России.