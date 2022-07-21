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Губернатор Приангарья поручил подготовиться к новой волне коронавируса

Специалисты отмечают, что в Европе наблюдается увеличение заболеваемости инфекцией, а по опыту прошлых лет через месяц можно ожидать рост и в России, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

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Глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекции. Проработать вопрос с инфекционными койками, запасами лекарств и кислорода. Необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

– Сегодня важно не потерять достигнутого уровня коллективного иммунитета. Вакцина в наличии есть, ревакцинацию можно пройти без ажиотажа, – обратил внимание жителей региона Игорь Кобзев.

На сегодня в Иркутской области от коронавируса привито более 1,3 миллиона жителей.

– К сожалению, коронавирус никуда не делся. Врачи надеются, что новая волна пройдет легче, будет меньше госпитализированных и минимум летальных случаев, – отметил заместитель председателя Медицинского совета Иркутской области Владимир Шпрах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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