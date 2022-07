Новости «Открытие»: Рынок акций РФ закрыл ростом третью сессию подряд, но опять благодаря ослаблению рубля Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Индекс Мосбиржи закрыл ростом третью сессию подряд, прибавив 2,98% до 2 192,42 п. (самое высокое закрытие с 8 июля), однако его динамика продолжает выглядеть неубедительной, если принять в расчет снижение рубля к доллару на 4,2%. На этом фоне индекс РТС потерял 1,68%, опустившись до 1 136,02 п. В плюсе зарылись 9 из 10 отраслевых индексов: наилучшую динамику уже традиционно показал сектор ИТ (+8,23%), а также металлы/добыча (+3,72%) и нефть/газ (+2,13%). Два последних сектора являются бенефициарами ослабления рубля. Главными аутсайдерами стали строители (-1,29%), транспорт (+0,07%) и химия/нефтехимия (+0,39%). Четыре места в пятерке лидеров роста на Мосбирже вновь заняли технологические компании. Отраслевой индекс строительных компаний продолжает консолидироваться чуть ниже локальных максимумов, достигнутых в конце июня, и вскоре может прорваться выше, тогда как сектор ИТ сделал это еще в пятницу. Во второй половине июня эти сектора резко выросли благодаря госпрограммам поддержки, потом три недели консолидировались и недавно возобновили рост. Здесь инвесторам стоит присмотреться к акциям Positive Technologies, OZON, ГК «Самолет» и, возможно, «Яндекс». По первым трем бумагам у нас есть актуальные инвестидеи. Краткосрочно сектор ИТ начинает выглядеть перекупленным, как и в конце июня, однако это — история на длинную перспективу. Корпоративные истории Чистая прибыль «Яндекса» во II квартале превысила 8 млрд рублей по сравнению с убытком 4,644 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 45% до 118 млрд рублей. В I полугодии компания сократила убыток на 37% до 4,981 млрд рублей при росте выручки на 45% до 224 млрд рублей. Бумаги компании сегодня выросли на 8,30%. Комментарий ведущего аналитика «Открытие инвестиции» по технологическому сектору Ивана Авсейко: «„Яндекс“ представил сильные финансовые результаты во II кв. 2022 г., который полностью пришелся на режим „новой нормальности“ после начала конфликта на Украине. Причем наблюдается не только высокий рост выручки по всем операционным сегментам, но и улучшение маржинальности бизнеса». Рост выручки застройщика «Самолёт» в I полугодии составил 89% до 88,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 77% до 21,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 64% до 8 млрд рублей. Объём продаж первичной недвижимости вырос на 82%. Доля контрактов, заключённых с использованием ипотечных средств, составила 73,3%. Рост средней цены за квадратный метр составил 11%, достигнув 168,8 тыс. рублей. Бумаги компании сегодня снизились на 2,15%, корректируясь после роста последних недель. Комментарий главного аналитика «Открытие инвестиции» по рынку акций РФ Алексей Павлова: «ГК „Самолет“ продемонстрировала сильные операционные результаты по итогам очень непростого для застройщиков II квартала. Впрочем, месяц назад девелопер опубликовал данные по продажам за январь—май, так что цифры получились в целом ожидаемыми. При этом, чтобы выполнить свой план и заработать EBITDA на уровне 70 млрд руб. по итогам 2022 года, продажи во втором полугодии, очевидно, должны ускориться. Впрочем, быстро снижающиеся ставки поддержат спрос, так что данный прогноз пока не выглядит нереалистичным. Мы сохраняем рекомендацию „покупать“ по акциям ГК „Самолет“». Рубль закрыл снижением против доллара, евро и юаня четвертую сессию подряд На 19:00 мск: · USD/RUB (Мосбиржа) — 60,55 (+4,20%) · EUR/RUB (Мосбиржа) — 61,68 (+4,15%) · CNY/RUB (Мосбиржа) — 9,20 8,69 (+5,87%) Четвертую сессию подряд объем торгов в паре юань/рубль остается очень высоким по историческим меркам, кроме того, юань дорожает быстрее доллара и евро, что расходится с динамикой валютных курсов на внешних площадках. В частности, там доллар сегодня подорожал против юаня, а на Мосбирже подешевел. Все это прямо указывает на то, что именно здесь и происходит атака на рубль. Сложно точно сказать, кто именно агрессивно скупает юани за рубли, но в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что валютные интервенции «возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила». Интересной выглядит следующая деталь: резкое ослабление рубля, которое началось 21 июля, точно совпало по времени с расхождением курсов евро к доллару на Мосбирже и на внешних площадках. Подобное расхождение уже наблюдалось на протяжении нескольких недель, начиная со второй половины мая: тогда курсы евро/доллара внутри Мосбиржи и снаружи расходились примерно на 5%, что, скорее всего, было обусловлено продажей евро, полученных в счет оплаты за экспортные поставки российского газа. Поэтому можно было бы предположить, что атака на рубль, начавшаяся в прошлый четверг, могла иметь целью ограничить его рост не только во время пика налогового периода, который приходится на эту неделю, но и в условиях продажи новой порции «газовых» евро. Однако сегодня курс евро к доллару заметно снизился на внешних рынках, а на Мосбирже изменился незначительно, вследствие чего первый теперь находится ниже второго. Малопонятная динамика, за которой интересно наблюдать. Внешний фон В первой половине торговой сессии вторника, 26 июля, S&P 500 умеренно снижался. Вчера после закрытия рынка крупнейший ретейлер мира Walmart понизил прогноз по прибыли на текущий квартал и полный год, отметив спад активности потребителей. Эта новость напомнила инвесторам о негативном влиянии инфляции на бизнес американских компаний, что особенно неприятно, учитывая разгар сезона корпоративной отчетности. Тем не менее рынок акций США демонстрирует весьма умеренное снижение, которое и без того назрело, учитывая, что индексы достигли зоны краткосрочной перекупленности. Иными словами, рынок нашел повод для технической коррекции в преддверии отчетов Microsoft и Alphabet (Google), которые ожидаются сегодня после закрытия рынка. Завтра ФРС проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 0,75% до 2,25–2,50% (рынок фьючерсов оценивает вероятность такого события в 77,5%, а вероятность повышения на 1,00% — в 23,5%). Главный вопрос, который волнует сегодня инвесторов заключается в том, сможет ли американская экономика показать «мягкую посадку» на фоне быстрого и масштабного повышения ставок. По данным Principal Global Investors, лишь в трех из последних одиннадцати циклов повышения ставок рецессии удалось избежать, причем во всех из них инфляция была ниже. На 18:00 мск: · S&P 500 — 3938 п. (-0,70%), с нач. года: -17,44% · Dow Jones Industrial — 31 914 п. (-0,24%), с нач. года: -12,24% · Nasdaq Composite — 11 631 п. (-1,29%), с нач. года: -25,75% Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 18:00 мск снижались 6 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали промышленность (+0,35%), здравоохранение (+0,26%) и ЖКХ (+0,23%). Отставали производство товаров длительного пользования (-2,27%), производство товаров первой необходимости (-1,27%) и телекомы (-1,24%). Акции роста больше не выглядят дорогими, но и депрессивными их оценки не назовешь, пишут стратеги Goldman Sachs. В частности, мультипликатор EV/sales медианной быстрорастущей компании снизился с 14х в 2021 году до нынешних 4х. Это чуть ниже медианного значения данного мультипликатора за период времени с 1995 года, но заметно выше, чем 2х, до которых он опускался после разрыва пузыря доткомов и мирового финансового кризиса. Кроме того, стратеги банка прогнозируют, что неприбыльным компаниям роста будет сложно оставаться на плаву. В частности, им придется привлекать капитал путем эмиссии акций, которые будут размещаться с большим дисконтом, а ухудшение финансовых условий усложнит привлечение займов и проведение сделок по слиянию и поглощению. Среди компаний роста, которые находятся на пути к прибыльности и оценены дешево, Goldman Sachs выделяет Lyft, Lovesac, Vital Farms, Cano Health и Veritone. Макроэкономическая статистика · Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 в мае: +1,5% м/м, +20,5% г/г против +2,2% м/м, +21,2% г/г месяцем ранее и против консенсус-прогноза на уровне +2,1% м/м, +21,0% г/г. Во всех 20 городах отмечен двузначный рост стоимости жилья в годовом сопоставлении · Продажи на первичном рынке жилья в июне: 0,59 млн против 0,642 млн месяцем ранее и против консенсус-прогноза на уровне 0,66 млн. Самое низкое значение с апреля 2020 года · Индекс доверия потребителей от CB в июле: 95,7 п. против 98,7 п. месяцем ранее и против консенсус-прогноза на уровне 97,2 п. Корпоративные истории · Акции Amazon (AMZN) снижались на 3,7%: аналитики Morgan Stanley полагают, что вчерашние новости от Walmart, который понизил прогноз по прибыли на текущий квартал и полный год, являются «потенциальным сигналом об опасности» для маржинальности торгового бизнеса Amazon · Акции Apple (AAPL) теряли 0,9%: Bank of America понизил цель по бумагам до $185 в преддверии намеченного на четверг квартального отчета компании · Акции GE (GE) росли на 6,5% после сильного квартального отчета по прибыли и выручке · Акции McDonald’s (MCD) прибавляли 1,8%: сопоставимые продажи превысили ожидания рынка во всех сегментах, что побудило аналитиков Cowen и RBC оценить отчет компании очень высоко · Акции Coca-Cola Co. (KO) дорожали на 1,25%: квартальные прибыль и выручка компании превысила ожидания рынка, кроме того, она повысила годовой прогноз по органическому росту выручки · Акции 3M Co. (MMM) прибавляли 7%: компания планирует провести спин-офф своего подразделения, занимающегося здравоохранением. Это позволит ей пополнить запас наличных, которые весьма необходимы в текущих непростых макроусловиях Цены на нефть растут вторую сессию подряд Вечером вторника цены на нефть росли второй день подряд, продолжая консолидироваться в широком диапазоне. На 17:40 мск: · Brent: $101,59 (+1,42%) · WTI: $97,72 (+1,05%) Аналитики Morgan Stanley отмечают, что на рынке физической нефти сохраняется дефицит предложения, и эти оценки подтверждаются как внутренней структурой рынка (кривая фьючерсов на Brent находится в состоянии устойчивой бэквордации на много лет вперед), так и тем фактом, что физический бенчмарк — Dated Brent — стоит на $3,5 за баррель дороже наиболее ликвидного (октябрьского) фьючерса. Тем не менее, несмотря на периодические всплески волатильности, рынок остается вялым. В частности, по данным Bloomberg, за последние 78 сессий с начала апреля объем торгов фьючерсами на WTI превышал среднее 200-дневное значение всего 6 раз. При этом спред между ближайшими (сентябрьскими) фьючерсами на Brent и WTI расширился до $9 за баррель, и это говорит о том, что в Европе баланс рынка гораздо больше смещен в сторону дефицита предложения, чем в США. info4

