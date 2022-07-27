Россия установила рекорд по экспорту шоколада

Россельхозбанк подсчитал, что с 2002 года доля российского шоколада в поставках на мировые рынки возросла с 1% до рекордного для себя значения в 4,9%. С 19-го места по поставкам шоколада в 2002 году за 20 лет Россия вырвалась на 8-е место. Это самое сильное перемещение вверх среди первых 20 стран-экспортёров шоколада по отношению к рейтингу 2002 года. По прогнозам экспертов Россельхозбанка, в перспективе 3-5 лет в мировом экспорте шоколада страна может подняться ещё на две-три позиции вверх и обогнать Францию, Италию и Канаду. На внутреннем рынке потребление шоколада превысило доковидный уровень и достигло 7,44 кг на человека в год.

По итогам 2021 года Россия поставила на мировые рынки свыше 324 тыс. т шоколада – это в 9,3 раза больше, чем в 2002 году.

Интересно, что в 2020 году, впервые за рассматриваемый период, по экспорту шоколада Россия обошла США: 295,7 тыс. т против 278,6 тыс. т.

Опередила Россия и по экспорту шоколада и ранее заметных игроков в поставках шоколада: Великобританию (стабильно – с 2017 года) и Украину (с 2013 года).

«Корень экспортного успеха в двух факторах. Во-первых, российский шоколад – это действительно вкусная и качественная продукция. Она конкурентоспособна по своим характеристикам и нередко выигрывает в цене. Во-вторых, российским производителям удалось с помощью грамотного маркетинга познакомить иностранных потребителей со своей продукцией. «Стена незнания» сломлена, и теперь перед экспортом открыты очень благоприятные перспективы, особенно в Азию», – объясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Кто ест российский шоколад

Основные рынки России – Казахстан и Китай, на них приходится более 30% от всего экспорта шоколада в натуральном выражении.

И если в Казахстане Россия вполне предсказуемо и неизменно лидирует (с долей 52% по итогам 2021 года), то в Китае за первенство пришлось побороться. В 2017 году Россия с долей 14% уступала Италии и лишь немного опережала Бельгию. Однако уже в 2018 году поставки резко выросли – более чем на 300%, и с тех пор первую строчку среди экспортеров шоколада в Китае занимает именно Россия. По итогам 2021 года её доля составляет 21%.

«Рост поставок и доли России на рынке Китая – хороший знак для российских производителей, – отмечает Андрей Дальнов. – Для Китая шоколад не является традиционным продуктом. В Китае более-менее масштабное производство шоколада началось только в 1960-х гг., но несколько десятков лет китайские потребители относились к шоколаду с подозрением, считая его просто еще одной сладостью, от которой можно быстро потолстеть. Формирование новой культуры потребления началось относительно недавно – в конце прошлого века. Потребление шоколада на человека в Китае до сих пор находится на очень низком уровне – 0,2 кг на человека в год. Для сравнения, в странах Евросоюза потребление в среднем находится на уровне 5 кг. Китайский рынок шоколада обладает огромным потенциалом. Хорошо, что российский шоколад уже знают и любят в этой стране».

Около 70% от общих поставок шоколада в 2021 году обеспечили пять регионов: Москва и Московская область, совокупный объем которых составил 116 тыс. т (здесь и далее – доля, 37%). На втором месте расположилась Кемеровская область – около 61,6 тыс. т (19%), на третьем Новосибирская – свыше 23 тыс. т (7%), на четвёртом Курская – почти 17 тыс. т (5%), замыкает пятёрку Пензенская область с результатом в 15 тыс. т (5%).

Любим шоколад больше французов, но меньше швейцарцев

На внутреннем российском рынке шоколад пользуется стабильным спросом. В год россиянин в среднем съедает порядка 7 кг шоколада. Это больше, чем в среднем по Евросоюзу (5 кг). Россияне любят шоколад больше французов (3,6 кг) и британцев (3 кг), однако меньше, чем американцы (9 кг) и обладатели титула главных сладкоежек планеты швейцарцы (11,6 кг).

«В доковидный и ковдиный период потребление шоколада в России колебалось на уровне 6-7 кг. Однако на выходе из коронакризиса, по итогам 2021 года, потребление выросло до 7,44 кг. Собственное производство закрывает около 90% потребностей населения, при этом нельзя не отметить качество и постоянно расширяющуюся линейку предложений», – добавил Андрей Дальнов.

За прошлый год больше всего шоколадной продукции произведено в Москве и Московской области – 1,9 млн т (11%), следом расположилась Пензенская и Владимирская области – 0,54 млн т (3%) и 0,38 млн т (2%) соответственно, за ними Самарская и Ульяновская области – 0,31 млн т (2%) и 0,28 млн т (2%). При этом, в отличие от экспорта, структура производства шоколада расположилась по регионам равномерно: на первую пятёрку регионов приходится около 20%.

Согласно данным аналитической компании NTech, среди российских брендов наиболее всего популярны шоколадные плитки «Бабаевский», «Аленка», «Вдохновение», а также шоколадные батончики «Бабаевский», «Славянка» и «Степ».