7 признаков, что у банков все не так плохо

Мрачные весенние прогнозы перспектив банковского сектора России могут и не реализоваться. Отчетность банков не выходит, но по косвенным сигналам показатели кредитных организаций выглядят не столь удручающие, считают аналитики БКС Мир Инвестиций. В своём обзоре они приводят семь признаков.

1. Рынок ОФЗ полностью восстановился

– Основными участниками долгового рынка исторически были российские банки. По последним данным на 1 февраля 2022 г., объем портфеля ценных бумаг Сбербанка составлял 5,14 трлн руб. Из них львиная доля приходилась на облигации. В феврале–марте рынок облигаций рухнул, а цены ОФЗ в среднем были на 28% ниже уровней начала года. Однако к июлю индекс гособлигаций все отыграл и даже поднялся выше февральских значений. Это значит, что негативного влияния облигаций на стоимость банковского портфеля и, соответственно, капитал кредитной организации больше нет.

2. Докапитализация не нужна

– По оценкам ЦБ, банки прошли сложный период даже лучше ожиданий самого регулятора. Эльвира Набиуллина заявила что «в системной докапитализации банковского сектора нет необходимости». Ликвидность финансовой системы восстановлена — отмечается значительный структурный профицит. Это значит, что вопрос размытия акционерного капитала банков уже не стоит.

3. Прибыли должно хватить

– В июне Герман Греф заявил: «Будет отличный результат, если банковский сектор сработает в ноль, но есть большие шансы, что в целом год будет убыточным». Более того, по оценкам Германа Грефа, прибыли Сбербанка прошлого года (1,246 трлн руб.) может быть достаточно для соблюдения нормативов ЦБ. То есть, ни о каких обсуждаемых ранее 50% потери капитала не может идти и речи.

4. ЦБ идет на ужесточение нормативов

– Регулятор с августа повышаются нормативы обязательных резервов. В обычных экономических условиях ужесточение регуляторной функции воспринималось бы со знаком минус для эффективности деятельности кредитной организации и бумаг банковского сектора. Но не сейчас. Отмена послаблений обусловлена именно стабилизацией системы, структурным профицитом ликвидности, полностью восстановившимся рынком госдолга.

5. Банки стали платить дивиденды

– Первый, кто решился поделиться с акционерами, стал Банк Санкт-Петербург. 15 июля совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. Ранее ЦБ давал свою рекомендацию не осуществлять выплаты за 2021 г. на фоне рисков по нормативам.

6. Спад экономики не такой уж и страшный

– На пике весенней паники оценки падения ВВП сильно разнились, достигая -15% за 2022 г. Сейчас речь идет о более мягкой посадке — 4–6%. Промышленность и сфера услуг вышли на траекторию роста. Инфляционное давление в экономике сильно снизилось, а хозяйствующие субъекты и частный сектор по большей мере адаптировались. В обстановке оживления деловой и потребительской активности говорить о снижении привлекательности банковского сектора точно не приходится.

7. Отчетности быть

– ЦБ активно обсуждает формат предоставления данных о финансовой деятельности банков. Ранее регулятор предписал банкам закрыть публикацию отчетности до октября на фоне рисков недружественных шагов от стран Запада. Если ЦБ уже допускает возможность раскрытия информации, то оценивает обстановку как более-менее стабильную.

Вывод

– Мрачные оценки начала весны не находят подтверждения. Неопределенность на внешнем контуре сохраняется, но текущие цены акций банков впитали в себя многие риски и пока не отражают улучшение конъюнктуры.Внесение ясности о масштабах потерь сразу повысит привлекательность акций финансового сектора, и на этапе общего подъема рынка они могут быть даже лучше индекса МосБиржи, – резюмируют эксперты БКС.