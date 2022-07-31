Первый в мире криптомузей появится в Иркутске

Криптомузей появится в Иркутске в центре современного искусства «Огонь», по словам организаторов, он является первым в мире.

«5 августа в "Огне" открывается первый в мире криптомузей. Команде проектировщиков не удалось найти полноценных аналогов. Есть Музей майнинга в Москве, отдел криптовалют в рамках Швейцарского музея финансов, есть музей Криптографии, где говорят о блокчейне. Но такого музея, как в "Огне", нет», – заявили организаторы.

Посетители экспозиции смогут узнать, как в иркутских реалиях выглядит криптоиндустрия. В музее оборудовали комнату криптоэнтузиаста – прямо в пространстве воссоздана атмосфера старой квартиры, будто бы доставшейся по наследству человеку, который с головой ушел в криптосферу.

В настоящее время создается и виртуальная часть музея, она будет представлять собой набор виртуальных комнат, каждая из которых посвящена своей криптовалюте и наполнена информации о ней в разных видах.

Криптомузей является разработкой креативной лаборатории Five's House. Это постоянная экспозиция «Огня», которая со временем будет постепенно развиваться и обрастать новыми элементами.

«Цель музея – сохранять историю развития децентрализованного мира, просвещать людей о криптоиндустрии и ее специфике, быть точкой соприкосновения представителей разных направлений, так или иначе связанных с криптоиндустрией», – пояснили организаторы.