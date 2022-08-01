Российская нефть торгуется к Brent с дисконтом в 23%

Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2022 года составила $78,41 за баррель, сообщает Минфин. Это больше, чем в июле 2021 года, когда цена составляла $72,17 за баррель.

Это означает, что текущий дисконт к марке Brent составляет 23%.

– Средняя цена Brent в июле 2022 г. составила $102 за баррель. Таким образом, средний дисконт российской нефти к Brent составил около $24 или 23%. В июне средний дисконт российской нефти к Brent составлял $30 или 25,6%, – подчеркивают аналитики БКС.