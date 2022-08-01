Минцифры приостановило с 1 августа аккредитацию IT-компаний

Минцифры скорректировало реестр российских IT-компаний. Из реестра убрали компании, для которых работа в IT-сфере не является основной. Всего было исключено более 400 организаций. В сентябре прошлого года из реестра исключили около 1,6 тыс. организаций, сообщает Минцифры.
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Среди исключенных из списка компаний:
- более 150 бюджетных учреждений;
- 32 банка;
- 12 страховых компаний;
- ряд других компаний, не относящихся к IT.
– С сегодняшнего дня, 1 августа, подача заявлений на аккредитацию приостановлена, – сообщает Минцифры. – Она возобновится после принятия нового порядка аккредитации.
Сейчас идет работа над совершенствованием процедуры аккредитации. В ней участвуют профильные ассоциации и регионы. Раньше компаниям было необходимо только иметь профильный ОКВЭД, напоминает Минцифры.
Как сообщает "Коммерсант" , в начале июля ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» попросила ужесточить требования, чтобы в реестр не попали «непрофильные» структуры, например Ozon, Avito, HeadHunter и «Вымпелком».