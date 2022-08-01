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Нерезидентов допустят до торгов 8 августа. Ждать ли обвала на рынке акций?

Мосбиржа планирует с 8 августа вернуть на рынок нерезидентов. Правда, только из дружественных стран. Эксперты оценивают вероятность снижения рынка, как низкую.

– Всего на них (ред. – нерезидентов из дружественных стран) приходится около 1% ежедневного оборота на рынках, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.  – То есть даже, если все нерезиденты решат продать свои бумаги, обвал вряд ли будет. А теперь представьте, если все нерезиденты захотят одновременно купить российские бумаги?! То тогда будет явный рост рынка и немаленький.

Эксперт уверен, что в недалёком будущем спрос на российские бумаги будет расти.

– Будет такая же тенденция по спросу, как у нас растёт спрос на юани, так и у них будет расти спрос на российские акции, – считает эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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