X5, «Слата» и «Красный Яр» договорились о стратегическом альянсе

X5 Retail Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик, сообщает о достижении договоренностей по стратегическому партнёрству с группами компаний «Красный Яр»[1] и «Слата»[2] – одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. Соответствующие ходатайства будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

Стратегический альянс будет реализован путём приобретения контрольных долей в капиталах обеих группах компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». При этом сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

«Компания «Слата» приобретет мощного стратегического инвестора и сильного федерального партнера. Это позволит стать передовой компанией с возможностью объединения наших потенциалов, экспертиз и компетенций, а также качественно улучшить предложения и сервисы для покупателей на территории присутствия магазинов «Слата» и «ХлебСоль», - прокомментировал председатель Совета Директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц.

«В партнерстве важны сильные черты каждого. Региональные сети лучше понимают потребности своего покупателя и расположены в лучших местах, федеральные компании имеют большую экспертизу в закупках. Такая синергия обеспечит нашим компаниям большие возможности для развития нашего сотрудничества», - подчеркнул председатель Совета Директоров ГК «Красный Яр» Дмитрий Саенко.

Управление торговыми сетями будет осуществляться через единую управляющую компанию. Стратегическое управление данной УК будет осуществляться советом директоров.

Благодаря сделке, X5 значительно расширит свое присутствие в Восточной Сибири. В настоящее время компания в Сибирском федеральном округе представлена торговой сетью «Пятёрочка», которая начала работу в Сибири в августе 2016 года и по состоянию на 30 июня 2022 года управляла 1095 магазинами в СФО. В данном федеральном округе находятся также два распределительных центра компании.

«Х5 инвестирует в развитие бизнеса через партнёрство с региональными лидерами. Мы будем опираться на их компетенции в регионе, а партнеры смогут использовать возможности нашей закупки, логистики, работы с данными и других практик Х5 как ведущего ритейлера страны. Это сотрудничество позволит улучшить качество предложения покупателям в Восточной Сибири и обеспечить бесперебойное снабжение региона по доступным ценам», - сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

ГК «Красный Яр» включает 226 магазинов «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии совокупной торговой площадью 103,5 тысячи квадратных метров, ГК «Слата» - 362 магазина «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае совокупной торговой площадью 132,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

Справочная информация:

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Много Лосося».

На 30 июня 2022 года под управлением Компании находилось 19 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 558 магазинов «Пятёрочка», 986 супермаркетов «Перекрёсток» и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под управлением Компании также находятся 48 распределительных центров и 4 347 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 325 тыс. сотрудников.

«Слата» – одна из крупнейших торговых сетей в Восточной Сибири и участник рынка ритейла Иркутской области. Первый супермаркет сети открылся в 2002 году, а сегодня в неё входит 80 магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров. С 2014 года ГК «Слата» начала развитие в регионе торговой сети дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 282 универсама, расположенных в Иркутской области и в Забайкальском крае. Для успешного роста сетей в 2020 году «Слатой» были открыты два распределительных центра в г. Чита (Забайкальский край), в г. Братск (Иркутская область), с учетом Иркутска, общая площадь складов достигает 32 тыс.квадратных метров.

ГК «Красный Яр» развивает сети в 2 форматах: гастрономы «Красный Яр» (64 магазина) и дискаунтеры «Батон» (более 160 магазинов). Первый гастроном сети был открыт в 1997 году в центре Красноярска. Особенность данного формата магазинов – по-домашнему вкусная продукция собственного производства, ориентированная на гастрономические запросы гурманов. В 2015 году были открыты первые дискаунтеры «Батон». Ритейлер работает в 38 населенных пунктах Красноярского края, республик Хакасия и Тува. Располагает собственным распределительным центром. Ежедневно в магазинах «Красный Яр» и «Батон» совершают покупки более 200 тыс. человек. Годовой товарооборот компании в 2021 году составил 30 млрд руб.

[1] управляет сетями «Красный Яр» и «Батон»

[2] управляет сетями «Слата» и «ХлебСоль»