Элеватор сгорел в Иркутске на улице Полярная из-за замыкания майнингового оборудования

На момент прибытия первого подразделения горели 3-й и 4-й этажи, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Огнём было охвачено майнинговое оборудование. Пожарные оперативно, в течение получаса, локализовали возгорание. В 01:55 последствия пожара ликвидировали.

Огнеборцы проверили административное здание и перекрытия элеватора. В результате пожара повреждено здание элеватора.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание майнингового оборудования.

Напомним, что в Иркутской области с начала года произошло 4 052 пожара. На пожарах погибли 116 человек, 120 человек получили травмы, 595 спасены, эвакуированы 3 404 человека.