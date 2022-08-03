Новости

Элеватор сгорел в Иркутске на улице Полярная из-за замыкания майнингового оборудования

На момент прибытия первого подразделения горели 3-й и 4-й этажи, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Огнём было охвачено майнинговое оборудование. Пожарные оперативно, в течение получаса, локализовали возгорание. В 01:55 последствия пожара ликвидировали.

Огнеборцы проверили административное здание и перекрытия элеватора. В результате пожара повреждено здание элеватора.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание майнингового оборудования.

Напомним, что в Иркутской области с начала года произошло 4 052 пожара. На пожарах погибли 116 человек, 120 человек получили травмы, 595 спасены, эвакуированы 3 404 человека.

Читайте также:

Первый в мире криптомузей появится в Иркутске
31 июля 2022
«Криптостолица» без «криптозимы». Предприниматели обсудили развитие майнинга в Иркутске
20 июля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (74)


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании