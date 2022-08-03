«Всему своё время». Вячеслав Заяц, «Слата» – о приходе федеральных игроков в Сибирь

Председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц в интервью Retail.ru не назвал сумму сделки с X5, но прокомментировал, чем было вызвано решение о продаже. Ранее компания неоднократно заявляла, что получает много предложений о покупке, но не собирается продаваться.

Вячеслав Заяц, председатель Совета Директоров ГК «Слата».

Фото: Андрей Фёдоров.

– Действительно, ранее мы не собирались продавать компанию, но предложенная сделка с участием в управлении и сохранением компании и с условием передачи контрольного пакета акций нам стала интересна. Это позволит нам и далее развиваться на территории присутствия и выйти за пределы региона. В любом бизнесе важна финансово устойчивая экономическая модель, для нас в приоритете задача роста и развития бизнеса. Не уходя с рынка, а уступая акционерное лидерство сильному партнеру, мы сами становимся сильнее, – прокомментировал сделку Вячеслав Заяц.

Напомним, вчера X5 Group сообщила о договоренности по покупке доли в размере 70% в бизнесах сибирских сетей «Красный Яр»* и «Слата»*.

Редакция Газеты Дело и SIA.RU не раз обсуждала с руководством "Слаты" вопрос конкуренции с федеральными игроками. Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты из наших интервью.

1. «До нас ещё доехать нужно» (2018)

В последние несколько лет на региональный рынок зашло сразу несколько федеральных торговых сетей. Как вы восприняли эту ситуацию?

Вячеслав Заяц: Были определенные опасения. Но у нас в команде есть люди с опытом работы в таких ситуациях. И одно дело, когда федеральная компания приходит в недалекий от Москвы город, где местный ритейлер ещё опериться не успел, и его съедают с потрохами. А до нас ещё доехать нужно, у нас расстояния, логистика, а мы на месте находимся, принимаем решения оперативно. Мы не заметили, чтобы приход федеральных игроков сильно отразился на нашей выручке.

К примеру, «Слата» в Ново-Ленино прекрасно стартовала и развивается, несмотря на близость «Метро»; магазины находятся в 300-х метрах друг от друга. При открытии «Метро» мы замедлились по выручке ровно на две недели, пока люди сходили и посмотрели, но потом большинство покупателей вернулось. В итоге объём выручки в этом магазине оказался в два раза выше плана. И «Метро» работает (улыбается), и мы продолжаем уверенно расти.

Рынку нужны разные форматы. Работают разные покупательские модели. Кто-то ежедневно закупается, кто-то раз в неделю. Даже один и тот же человек в разных магазинах по-разному себя ведёт. Мы бы и рады всех покупателей забрать, только этого не будет. Нам нужно быть сильным в своих форматах.

2. «Всему своё время – рано или поздно доберутся» (2019)

Федеральные игроки рынка продуктового ритейла продолжают увеличивать долю своего присутствия в регионах, сегодня она в основной массе регионов составляет от 20 до 30%. Недавно о своих амбициях на Сибирь заявили две крупнейшие федеральные сети. Но пока до Иркутска добрались немногие – как вы считаете, почему?

Вячеслав Заяц: Всему своё время – рано или поздно доберутся. Это происходит пошагово: открываются точки продаж в новом регионе, и товар туда доставляется из ближайшего распределительного центра. Как только набирают достаточную «массу» магазинов в этом регионе – открывают там распределительный хаб и начинают снабжать розничную сеть из него, а потом «закидывают удочку» в следующий регион.

Так что федеральные сети, работающие в формате магазинов «у дома» придут к нам, как только освоят Красноярск. Сейчас они не могут его «перескочить», потому что для открытия хаба надо набрать как минимум 20.

3. «У нас было достаточно времени, чтобы «набраться соку»» (2019)

Вячеслав Заяц: У сибирских ритейлеров было достаточно времени, чтобы «набраться соку» – научиться эффективно работать, занять нужные места, стать сильнее, пригласить в свои команды профессионалов. Федералам не было смысла идти в отдельно взятый Иркутск, скажем, 10 лет назад. Мы успели расположить торговые точки так, чтобы покупателю было удобно к нам приходить. Когда идёшь с работы, не хочется идти лишние 300-500 метров в сторону, чтобы зайти в магазин.

4. «Мы идём в другие регионы» (2019)

Вячеслав Заяц: Был год, когда мы вместо 20% выросли на 38% – это было связано с тем, что мы «подобрали» две падающие сети магазинов. Сейчас рынок в Иркутской области уже достаточно насыщен. Мы приняли решение развиваться дальше – пошли в другие регионы, например, в Забайкальский край и Читу.

5. «Появление конкурентов – всегда хорошо» (2018)

Вячеслав Заяц: Появление любого конкурента – шило в мягкую часть тела. Считается, что любой менеджер спит и видит, чтобы прожить какой-то отрезок времени без конкуренции. Это жирно, сладко, но неправильно. Поэтому появление конкурентов – всегда хорошо, это на благо и покупателям, и рынку в целом.

6. «Самая сложная задача – думать наперед и принимать решения» (2018)

Вячеслав Заяц: Самая сложная задача – всегда – думать наперёд и принимать решения. Когда решение принято – проще. Это работает и в жизни, и в бизнесе.