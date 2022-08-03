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Акции Россетей обвалились на 20% на фоне решения о присоединении ФСК ЕЭС. Что дальше?

Совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал увеличить уставный капитал путем размещения 1,75 трлн дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 874,4 млрд руб.  Провести допэмиссию ФСК ЕЭС рекомендует на фоне присоединения к ней материнской компании ПАО «Россети».

Кроме того, совет директоров определил следующие коэффициенты конвертации акций ФСК ЕЭС и Россетей — в 1 обыкновенную акцию ФСК ЕЭС:

- 0,09040 / 0,60580 обыкновенной акции Россети
- 0,09040 / 1,27300 привилегированной акции Россети

На новостях об этом акции «Россетей» снижаются почти на 20%, бумаги ФСК ЕЭС, напротив, растут на 7%. Разная реакция в Россетях-ао и ФСК ЕЭС объясняется разницей в коэффициентах конвертации.

– Из рекомендации СД следует, что 1 обыкновенная акция Россетей соответствует 6,7 акций ФСК ЕЭС, в то время как рыночное соотношение было выше — 8х на закрытие торгов вторника. Текущая цена Россети-ао (0,672 руб.) и ФСК ЕЭС (0,0987 руб.) дает соотношение около 6,8х, что примерно соответствует коэффициенту конвертации. Для ФСК ЕЭС низкий коэффициент конвертации Россети-ао – позитив, так как предполагает меньший объем размытия капитала, – поясняют аналитики БКС.

По их мнению, долгосрочные перспективы акций ФСК ЕЭС и объединенной компании пока туманны.

– Сейчас нет понимания, каким будет инвестиционный кейс учитывая непрозрачность дивидендной политики, ожидаемые высокие капитальные затраты в ближайшие годы, – подчеркивают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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