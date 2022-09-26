«Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал»: премьера фильма состоялась в Иркутске и Улан-Удэ

Документальный фильм «Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал», созданный по итогам необычного женского автопробега, показали в Иркутской области и Бурятии – регионах, где проходили съемки. На премьерных показах в Иркутске и Улан-Удэ со зрителями встретились участницы проекта и режиссер Анна Каменева, которая специально прилетела из Санкт-Петербурга.

«Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал» – режиссёрский дебют писательницы Кристины Кретовой и автора песен Анны Каменевой. Фильм-размышление был снят в ходе необычного женского автопробега по неизведанным дорогам вдоль озера Байкал в августе 2021 года. Во время путешествия петербурженки встретились с соотечественницами, живущими в Иркутской области и Бурятии: шаманкой, певицей, ламой, главой общины старообрядцев, директором градообразующего предприятия, высокопоставленной чиновницей, художницей и другими.

В Иркутске премьерный показ фильма состоялся в рамках внеконкурсной программы 21 Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина «Человек и Природа» 23 сентября – спустя год и месяц с даты старта женского автопробега. В премьерном показе в Доме кино приняла участие режиссер Анна Каменева, а также героини кинокартины: руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Левада и руководитель детского хореографического ансамбля «Солнышко» Ольга Куглянт. 24 сентября фильм увидели и жители Бурятии: презентация прошла в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ. Поддержать Анну Каменеву пришли участницы проекта: министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и известная певица Бадма-Ханда Аюшеева.

– Мы уже несколько месяцев показываем фильм на различных кинофестивалях, но именно презентации на Байкале – там, где проходили съемки, – стали самыми волнующими и трогательными, – поделилась Анна Каменева. – Огромная радость – получить такие теплые отклики в Иркутске и Улан-Удэ как от зрителей, так и от участниц проекта. Для меня самая большая ценность фильма в том, что он может вдохновить и поддержать. Сегодня это особенно важно, и я рада, что у нас это получилось.

После серии фестивальных показов фильм «Женщины и Дороги. Путь к себе. Байкал» будет выложен в открытый доступ. Познакомиться с необычными женщинами, живущими в Иркутской области и Бурятии, и вдохновиться невероятными байкальскими пейзажами смогут все желающие.

Проект «Женщины и Дороги. Путь к себе» продолжается: сейчас творческая команда работает над новым документальным фильмом, снятым по итогам женского автопробега вокруг Ладожского озера зимой 2022 года. А как всё начиналось год назад в Иркутске – вы можете посмотреть в нашем видео