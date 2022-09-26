Завтра первые мобилизованные из Иркутской области отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки

Рассылка повесток еще идет. Работу планируют завершить в ближайшие пару дней.

«Завтра первые мобилизованные парни из нашего региона отправляются в воинскую часть. Сегодня утром посетил военный комиссариат Ленинского и Свердловского округов Иркутска. Пообщался с ребятами, которые получили повестку, проверил как всё организовано», – пишет губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.