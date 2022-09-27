Выдают ли банки ипотеку сейчас?

Несмотря на объявление частичной мобилизации банки пока продолжают выдавать ипотеку на прежних условиях. Эту информацию SIA.RU подтвердили в крупнейших банках.

«Сбербанк продолжает принимать заявки на ипотеку и выдавать ее в штатном режиме». В банке «Открытие» также сообщили, что «продолжают работать по всем действующим ипотечным программам, в том числе, и по программам господдержки».

– Система принятия решений – прежняя, никаких ограничений банк не вводил, процесс оценки заемщиков происходит по действующим нормативам, – уточнили информацию в банке «Открытие».

В Иркутском филиале Россельхозбанка также подтвердили, что работают в штатном режиме. «Паники не наблюдаем. Ничего не меняли, все условия, ставки ипотечного кредитования остались прежними. Ужесточения рассмотрения заявок мы не видим», – сообщили в пресс-службе банка.

В одном из крупных банков подчеркнули, что сейчас условия ипотеки прежние, но говорить, что они останутся неизменными, сложно. «Ситуация слишком быстро меняется», отметили в банке.

Напомним, что Госдума предложила государству платить ипотеку за мобилизованных граждан России. Законопроект должны внести в Госдуму до конца недели. В тоже время ЦБ предложил дать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Призыву будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах военных сил.