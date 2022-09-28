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Игорь Кобзев посетит училище с мобилизованными в октябре

Помимо этого, на призывной комиссии губернатор Иркутской области дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию, об этом он рассказал в Телеграме.

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«На призывной комиссии мы приняли решение выделить средства на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию. С министерством обороны уже согласовали перечень. В октябре приеду в училище, лично проверю, чтобы все у наших ребят было в порядке», – пишет глава региона.

Напомним, что 27 сентября из Иркутской области отправили в учебную часть первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Они получат дополнительное обмундирование от области и пройдут подготовку в Новосибирске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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