Игорь Кобзев посетит училище с мобилизованными в октябре

Помимо этого, на призывной комиссии губернатор Иркутской области дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию, об этом он рассказал в Телеграме.

«На призывной комиссии мы приняли решение выделить средства на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию. С министерством обороны уже согласовали перечень. В октябре приеду в училище, лично проверю, чтобы все у наших ребят было в порядке», – пишет глава региона.

Напомним, что 27 сентября из Иркутской области отправили в учебную часть первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Они получат дополнительное обмундирование от области и пройдут подготовку в Новосибирске.