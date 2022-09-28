Число браков в Иркутской области резко выросло после объявления частичной мобилизации

За шесть дней в регионе провели 1 220 бракосочетаний, сообщает пресс-служба ЗАГСа.

432 в Иркутске, Братске и Братском районе – 100, в Ангарске – 85, Усолье-Сибирском – 61, в Тулуне – 30.

В связи с возросшим числом обращений служба ЗАГС увеличила количество служащих.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.