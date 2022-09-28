Новости

Число браков в Иркутской области резко выросло после объявления частичной мобилизации

За шесть дней в регионе провели 1 220 бракосочетаний, сообщает пресс-служба ЗАГСа.

432 в Иркутске, Братске и Братском районе – 100, в Ангарске – 85, Усолье-Сибирском – 61, в Тулуне – 30.

В связи с возросшим числом обращений служба ЗАГС увеличила количество служащих.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.

Читайте также:

Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
4 октября 2022
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
3 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (94)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании