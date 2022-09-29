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Остров Ольхон может стать победителем всероссийского конкурса «Места силы»

Проект исследует уникальные места со всей России.

По итогам Всероссийского голосования были отобраны 10 ключевых «Мест силы», по которым были сняты видеоролики и составлены интерактивные квизы.

За первенство борются:

  • Остров Ольхон (Иркутская область);
  • Дербент (Республика Дагестан);
  • Озеро Светлояр (Нижегородская область);
  • Остров Град-Свияжск (Республика Татарстан);
  • Остров Валаам (Республика Карелия);
  • Суздаль (Владимирская область);
  • Чуйский тракт (Республика Алтай);
  • Вулкан Креницина (Сахалинская область);
  • Коломна (Московская область);
  • Плато Маньпупунер (Республика Коми).

Проголосовать можно на сайте проекта. Карточки конкурсантов сопровождаются легендами, связанными с этим местом.

«Помимо рассказа об основной достопримечательности региона, вы найдёте информацию о необычных исторических и современных объектах, расположенных в ближайшей местности, а также интересные туристические маршруты и места для посещения», – пишут организаторы проекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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