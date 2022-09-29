Иркутский завод тяжёлого машиностроения модернизирует производство при поддержке Фонда развития промышленности

Предприятию одобрен заём ФРП в размере 11,7 млн рублей. Средства планируется направить на модернизацию производства заготовок горно-обогатительного, горно-шахтного и металлургического оборудования, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Поддержка и развитие промышленности – одна из важных задач, стоящих перед Правительством Иркутской области. В сегодняшних макроэкономических условиях этот вопрос приобретает особую значимость. Фонд развития промышленности Иркутской области реализует целый ряд программ, направленных на то, чтобы предприятия, получая гранты и льготные займы, могли не только сохранять, но и наращивать производственные мощности, увеличивать объемы выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области, глава наблюдательного совета ФРП региона Руслан Ситников.

Общая инвестиционная стоимость проекта модернизации ИЗТМ составляет 24,5 миллиона рублей. Половина суммы – собственные средства предприятия, вторая часть – заем ФРП, который выдается на пять лет под 1% годовых. В течение пяти лет после модернизации завод рассчитывает реализовать продукции на сумму свыше 390 млн рублей.

– Уникальность ИЗТМ в том, что он производит оборудование и для золотодобывающей сферы, и для чёрной металлургии, и даже для добычи алмазов. Сегодня основными заказчиками ИЗТМ являются крупнейшие недродобывающие компании России. Таким образом, запланированная модернизация отразится на производительности не только ИЗТМ, но и всех его компаний-партнеров, – сказала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Также она отметила, что ИЗТМ вошёл в число участников национального проекта «Производительность труда» и начал работу с экспертами Регионального центра компетенций – оператора реализации нацпроекта на территории Приангарья.