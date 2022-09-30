Сбербанк объявил о реструктуризации кредитов для малого бизнеса в случае мобилизации собственников

Доля участия собственников в предприятиях должна составлять более 50%.

«Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес», – заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.