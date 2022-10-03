«Иркутск – это город-энергия». Вера Курочкина, En+ Group – о Сибири, карьере и драйве перемен

Карьерный путь топ-менеджера En+ Group Веры Курочкиной не был «устлан розами»: процесс собеседования в РУСАЛ на должность руководителя пресс-службы в 2003 году занял более 6 месяцев, чтобы доказать, что она справится, и не беда, что металлургия – совсем не женская отрасль. У москвичей не принято долго засиживаться на одном месте, но Вера остается верна En+ Group уже почти 20 лет – 20 лет постоянного «челленджа и драйва». В сентябре заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group побывала в Иркутске – «городе творчества и энергии», где сегодня реализуются многие проекты холдинга. После открытия первого в Сибири Мультилаба мы поговорили с Верой о работе и личном.

О выборе работы: «Хотелось перемен и масштаба»

До РУСАЛа Вера Курочкина работала директором по PR и маркетингу в крупной IT-компании. Несложные и однообразные задачи, «никакого челленджа и драйва» – все это быстро наскучило молодому руководителю и заставило задуматься о переменах.

Вера Курочкина: Мне хотелось в компанию, которая давала бы ощущение постоянного развития и движения вперед и чувство, что невозможное возможно. Когда от хедхантера поступило сообщение, что РУСАЛ ищет руководителя в пресс-службу, я подумала, что это тот самый случай, когда неуемная жажда – в хорошем смысле – приключений, возможности карьерного развития и эффект масштаба, который дает работа в крупной компании, удачно складываются в один пазл.

Я не ошиблась в выборе. Энергия изменений у меня в крови, и это отчасти объясняет, почему такой достаточно долгий период своей жизни – почти 20 лет – я работаю в одной компании, и мне комфортно. Это были годы совершенно фантастических проектов, это постоянный абсолютный драйв и возможность завтра сделать то, о чем ты еще вчера даже не мечтал.

О профессиональном росте: «Это было постепенное взросление»

Перемены – это стиль жизни компании. Росла компания, превращаясь из российского в глобального игрока, – росли и профессиональные задачи Веры. Очень быстро, наряду с информационным сопровождением деятельности РУСАЛа, в зоне ответственности нового руководителя оказалась корпоративная благотворительность.

Вера Курочкина: Я пришла в РУСАЛ на позицию руководителя пресс-службы и сначала отвечала исключительно за формирование региональной и федеральной информационной политики. По мере того, как направление развивалось, появилась международная часть, а затем и благотворительность. Именно так это тогда называлось. На тот момент это выглядело исключительно как отработка заявок «купите, пожалуйста, два колеса для машины скорой помощи» или «у нас в школе потекла крыша, помогите». И очень хотелось от этих точечных просьб перейти к системности, чтобы мы понимали, что действительно нужно тому или иному городу, и делали заметный социальный вклад.

Вслед за этим появились новые направления, связанные с культурными, образовательными и спортивными проектами. Так, шаг за шагом, коммуникационная политика наполнялась, потому что менялось время, менялась компания. И каждому этапу ее развития соответствовал определенный этап поддержки с позиций коммуникации. Вовлечённость, возможность пробовать различные инструменты, бывать в разных странах, чувствовать себя частью по-настоящему глобальной компании – для профессионалов в нашей сфере это, конечно, фантастический шанс.

При этом какого-то особенного ощущения, когда я вдруг проснулась и почувствовала себя топ-менеджером, не было. Это было постепенное взросление, большая работа, в том числе и над собой. Бесценный опыт я приобретала и благодаря коллегам, с которыми мне довелось работать и с которыми работаю по сей день. У нас всегда была фантастическая команда.

Открытие первого "Мультилаба" в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

О модернизации: «Стать лидером в России и в мире»

Как говорит Вера, в начале нулевых, когда создавался холдинг, очень важно было заложить основы промышленной и финансовой стабильности, конкурентоспособности. Все усилия компании как в металлургическом, так и в энергетическом сегменте были брошены на то, чтобы создать сырьевую базу, модернизировать производство, стать не только лидером в России, но и конкурентоспособным игроком на международном рынке.

Вера Курочкина: На момент распада Советского союза общий объем производства алюминия составлял 2,2 млн тонн в год, а РУСАЛ смог выйти на объем 4,6 млн тонн. Мы построили три совершенно фантастических по своей инновационности и технологичности алюминиевых завода. Это Хакасский алюминиевый завод, Богучанский алюминиевый и завод в Тайшете. Мы не только модернизировали энергетическую базу, но и построили – и это, наверное, один из самых успешных примеров частно-государственного партнерства в России – Богучанскую ГЭС.

Проект глобальной модернизации БрАЗа.

О диссонансе: «За проходной завода – другая жизнь»

Масштабная модернизация завершилась, но работы в подразделении Веры Курочкиной только прибавилось. Контраст между высокотехнологичными предприятиями энергохолдинга и той социальной инфраструктурой, которая их окружала, был слишком велик. С этим нужно было что-то делать.

Вера Курочкина: Ощущался некий когнитивный диссонанс между развитой промышленной и корпоративной культурой и тем, что происходило за проходной завода. Наши сотрудники, выходя с работы, понимали, что нет культурных и образовательных учреждений, которые бы отвечали их ожиданиям, нет современной спортивной инфраструктуры, зато есть вопросы к качеству медицинского обслуживания и к транспортной доступности.

И тогда появилась задача создать современную среду, которая бы делала жизнь людей комфортной, давала возможность реализовать себя с точки зрения культуры, спорта, приобрести новые дополнительные навыки. Все это легло в основу нашей социальной политики, которую мы называем «возрождением» – возрождением лучших традиций, которые лежали в основе создания советских промышленных городов, которые сегодня должны получить новое современное развитие.

О запросах: «Действуем системно и комплексно»

Сегодня социальная политика En+ Group реализуется в нескольких направлениях: это территориальное развитие, здравоохранение, спорт и культура. Перечень сформировался по итогам консультаций с местными сообществами – сотрудниками предприятий и не только.

Вера Курочкина: Отличительная особенность социальной политики компании – это системность и комплексность. Мы тесно взаимодействуем с нашими целевыми аудиториями, анализируем информацию и создаем проекты, отвечающие на запросы людей. Например, проекты «PRO Иркутск» и «PRO Красноярск» позволяют объединить неравнодушных представителей малого и среднего бизнеса, лидеров общественного мнения, экспертов на одной площадке, обменяться мнениями и снять негатив. Такие встречи вместе с результатами социологических исследований дают возможность понять, что является наиболее востребованным в том или ином городе. Кроме того, на всех наших предприятиях есть рабочие и молодежные советы. Это источники внутренней информации, что необходимо и в чем чувствуют нехватку наши коллеги, как мы можем помочь.

Знаю, что компанию нередко критикуют: «Мало делаете, не туда вкладываете, надо больше и лучше». Но на критику мне всегда хочется ответить девизом одной из торговых сетей: «Возьми и сделай». Как только ты от слов переходишь к делу и становишься не зрителем, а вовлеченным участником, у тебя возникает желание не критиковать, а создавать, предлагать и делать – и дальше уже смотреть на результат, пытаться его улучшить. Философия наших программ – «Энергия преобразований» – позволяет всем включаться в эту работу, как говорится, добро пожаловать!

Проект Цесовской набережной в Иркутске

О карьере: «Важно не терять связь с профессией»

Несмотря на обилие масштабных задач в области социальной политики, Вера Курочкина по-прежнему «горит» коммуникациями. Она с большим удовольствием сама пишет пресс-релизы, общается с журналистами, готовит презентации и самые разные тексты.

Вера Курочкина: Позиция далеко не всегда определяет формат деятельности. В основе любого профессионального успеха лежит готовность довести любой проект, каким бы сложным или простым он ни был, до конца. Важно никогда не терять связь с профессией, расти и совершенствоваться. Вообще, мне кажется, что развитые коммуникативные навыки – это ключевое качество современного успешного человека. Если ты не договороспособен, не можешь донести свою позицию и найти компромисс, тебе будет сложно достичь результата, независимо от сферы деятельности и должности.

Еще одно важное качество – трудолюбие. Оно в каком-то смысле созвучно стрессоустойчивости и нацеленности на результат: когда ты не бросаешь все после первой неудачной попытки, а упорно ищешь решение и в конце концов добиваешься результата.

Об Иркутске: «Это город-энергия»

Вера Курочкина не из тех руководителей, которые принимают решения исключительно из московского офиса. Впервые в Иркутской области она побывала в первый месяц после прихода в РУСАЛ, и с тех пор приезжает регулярно – по рабочим задачам и... за вдохновением.

Вера Курочкина: В Иркутске есть совершенно фантастическая энергия, сочетание истории, современности и какой-то небывалой легкости. Иркутск — это город-энергия во всех смыслах этого слова, он заряжает своей силой. Именно в Иркутске ко мне приходят самые неожиданные идеи. Бывает, в проекте что-то не сходится, не хватает какого-то элемента. А здесь как будто что-то витает в воздухе: появляется недостающий кусочек – и картинка складывается.

Юлия Плотникова

Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

Четыре кита социальной политики En+ Group

Развитие территорий, медицина, культура, спорт – таковы ключевые слагаемые социальной политики En+ Group во всех регионах присутствия. Мы попросили Веру Курочкину рассказать, какая работа по этим направлениям идет в Иркутской области.

1. Развитие территорий: «Города должны меняться»

В Иркутске одной из проблем, озвученных жителями, является нехватка комфортных и современных мест отдыха, в том числе детского и семейного. Благодаря проектам территориального развития En+ Group, фраза «некуда пойти» должна уйти из лексикона горожан, считает Вера Курочкина.

«Первое и самое важное направление в социальной политике – это территориальное развитие. Что мы под этим подразумеваем? Изменение городской инфраструктуры, строительство современных парков, общественных спортивных, культурных и детских центров, появление современных транспортных магистралей, которые делают продвижения по городу и путешествия легкими, запоминающимися, интересными. В Иркутске к таким проектам относится восстановление сквера Гидростроителей , масштабная реконструкция Курбатовских бань, а также других градостроительных объектов».

Реконструкция КУрбатовских бань в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров

2. Медицина: «Здравоохранение нуждается в инвестициях»

Традиционно острой остается и проблема доступности медицинской помощи. Пандемия коронавируса в очередной раз показала, что сфера здравоохранения в регионе нуждается в серьезных инвестициях.

«В этот момент у основателя компании возникла идея строительства семи медицинских центров, благодаря которым были спасены десятки тысяч жизней, – говорит Вера Курочкина. – Как только ситуация с коронавирусом улучшится, учреждения будут переформатированы в центры иммунологии, которые позволят на самых ранних этапах выявлять проблемы со здоровьем и вовремя их решать».

Еще один момент, который был выявлен в ходе социологических опросов и общения с нашими рабочими и молодежными советами, – нехватка специалистов в небольших населенных пунктах: «Чтобы попасть на прием к нужному врачу, нередко приходится совершать длительные поездки в соседние города. Эту проблему пытаемся решить собственными корпоративными силами – за счет целого ряда программ, стипендий и образовательных курсов для медиков. Наша задача – сделать Иркутск и другие города Сибири привлекательными для востребованных медицинских специалистов».

3. Спорт: «Поддерживаем сибирский характер»

Спортивное направление социальной политики компании органично продолжает тему здравоохранения: спорт как неотъемлемая составляющая здорового образа жизни призван предупредить появление целого ряда заболеваний. Особую поддержку En+ Group оказывает зимним видам физической активности

Например, программа «На лыжи» помогает возрождать интерес к одному из самых народных видов спорта. Беговые лыжи – доступный, понятный, очень семейный спорт, очень эмоциональный и несущий в себе настоящий сибирский характер.

Долгое время En+ Group выступает и партнером хоккейной команды «Байкал-Энергия». «Безусловно, это не только зрелищные мероприятия, но и развитие юношеского спорта, – подчеркивает Вера Курочкина. – Отдельная наша гордость связана с тем, что вокруг хоккейного клуба мы создаем детские спортивные школы».

4. Культура: «Привозим модные и интересные новинки»

Еще одно направление социальной политики — культура. В городах присутствия РУСАЛа хорошо помнят яркие театральные и кинофестивали, вход на которые всегда был свободным для всех желающих. Сейчас эту практику успешно масштабирует En+ Group.

«Мы хотим, чтобы в городах, где мы живем и работаем, появились все востребованные, модные и по-настоящему интересные культурные новинки, – делится топ-менеджер холдинга. – Являясь партнером «Золотой маски», мы привозим в регионы лучшие театральные постановки. В этом году в Иркутске мы начинаем проводить фестиваль «Энергия» и собираемся привезти сюда известных писателей, актеров, драматургов, а также поделиться лучшими книжными новинками. В честь 20-летия En+ Group один из ведущих московских театров устроит здесь премьерный показ своей постановки».