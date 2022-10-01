Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не станут призывать в рамках мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 октября сообщил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации не будут, пишет ТАСС.

«Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», - заявил Шойгу.

Сейчас подготовлены соответствующие дополнения в указ президента.