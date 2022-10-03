Согласно рейтингу РИА Новости, Иркутск занял 17 место в России по доступности ипотеки*, позволить себе ипотечный займ могут 40% семей из столицы Приангарья.

Соседние города – Красноярский край, Новосибирская область и Республика Бурятия заняли 16, 40 и 68 место.

Наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку открыты либо для регионов со значительной долей семей, имеющих высокую зарплату у работающих (это вывело на первые позиции Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ), либо для регионов с невысокими ценами на жилье (Магаданская область, Ленинградская область и Республика Коми).

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге по доступности жилья в ипотеку, почти 77% семей могут себе позволить купить типовую двухкомнатную квартиру в этом регионе. В Магаданской области, расположившейся на втором месте, порядка 63% семей доступна покупка жилья в ипотеку. При этом у занимающих третье, четвертое и пятое места Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ненецкого автономного округа чуть более 50% семей могут приобрести квартиру в ипотеку.

По мнению экспертов, лидерство северных регионов закономерно: высокие заплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость. Ленинградская область может похвастаться очень высокими темпами строительства, что приводит к хорошим результатам в части доступности жилья.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (13,5%), Республика Крым (13,1%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Республика Тыва (10,4%), Республика Дагестан (9,2%), Чеченская Республика (9,1%) и Республика Ингушетия (7,1%).

Эксперты отмечают, что регионы из конца списка, представленные в основном национальными республиками, характеризуются традиционно большим средним составом семей в них, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также невысоким уровнем официальных зарплат.

*Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%.