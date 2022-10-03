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Второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse находится в «критическом моменте»

Организация готовится к последней реорганизации, пишет Bloomberg со ссылкой на генерального директора Ульриха Кёрнера.

Credit Suisse находится в процессе, как ожидается, крупной реструктуризации, поскольку Кёрнер стремится вернуть кредитора к прибыльности и положить конец череде скандалов.

Признавая, что в банке и за его пределами существует много неопределенности и спекуляций, генеральный директор сказал, что будет регулярно направлять сотрудникам обновленную информацию до результатов стратегического обзора 27 октября, согласно служебной записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg и которую подтвердил представитель Credit Suisse.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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