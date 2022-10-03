В Минпромторге заявили о проблемах с перенаправлением стали на восток

Рост мощностей по производству стали в Азии и на Ближнем Востоке затруднит переориентацию экспорта российских металлургов из Европы на восток. Об этом говорится в последнем варианте стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил один из его получателей.

Эти мощности снижают возможности российских экспортеров при переориентации экспортных потоков с традиционных рынков США и ЕС в будущем, предупреждают авторы документа.

Мировые мощности по выплавке стали в 2021 году выросли на 1,3%, до 2,49 млрд т. Основная часть прироста (80%) пришлась на Азию и Ближний Восток — 16,4 млн т и 9,9 млн т соответственно. Уровень загрузки всех заводов в мире составлял около 81%. Избыток мировых мощностей по производству стали будет одним из сдерживающих факторов для развития российской металлургии, признает Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, который был опубликован в среду, 28 сентября.

Авторы стратегии предлагают создать условия для расширения российского экспорта стали в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и СНГ. Турция, государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии также являются альтернативными западному направлению, считают в Минпромторге.