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Прямые рейсы из Иркутска в Тайланд возобновляют со 2 ноября

Авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет регулярные рейсы Иркутск-Бангкок спустя 9 месяцев, сообщают в пресс-службе иркутского аэропорта.

Перелёты в королевство начнутся со 2 ноября с частотой пять раз в неделю из международного аэропорта Иркутск. Время вылета в 10:05, прибытие в 15:30 по иркутскому времени, а с 9 декабря авиакомпания планирует открыть ежедневные перелёты по тому же маршруту.

Примерное время полёта составит около 6 часов. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться самолётами модели Boeing 737-800. Из столицы Таиланда до Иркутска вылететь можно в 16:30 по местному времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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