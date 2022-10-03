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Житель Иркутской области выиграл в лотерею 5 млн рублей

Счастливчик купил билет за 1500 рублей и выбрал идентичную комбинацию в пяти тиражах подряд, рассказали в пресс-службе «Столото».

Победитель еще не обратился в «Столото» за выигрышем. Возможно, он или она еще не знает о своем везении.

Впрочем, жителям Иркутской области везет в государственных лотереях. Только за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников составила 454 233 839 рублей. В регионе было приобретено 2 655 057 счастливых лотерейных билетов. За прошлый год 26 жителей Иркутской области стали лотерейными миллионерами, еще 25 человек выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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