Первый форум отцов пройдет в Иркутской области

Его в преддверии Дня отца проведет общественная организация «Ассоциация советов отцов Иркутской области» при поддержке региональных министерств социального развития и образования, Общественной палаты региона, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Форум пройдет 14–15 октября в очно-заочном формате. Участники мероприятия рассмотрят эффективные практики работы муниципальных советов отцов и определят приоритетные направления развития отцовского движения в регионе.

Отцовскому движению в Иркутской области более 10 лет. Сегодня Советы отцов работают в 20 муниципальных образованиях региона. Отцы-общественники проводят большое количество мероприятий, направленных на укрепление института семьи, защиту прав детей и родителей, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание.

В Россию День отца пришел недавно – официальный статус празднику был присвоен 4 октября 2021 года вместе с соответствующим Указом Владимира Путина. Праздник отмечается в третье воскресенье октября.

– В Приангарье для поощрения многодетных отцов, которые ответственно подходят к воспитанию детей и становятся настоящим примером сохранения и преумножения традиционных семейных ценностей, учрежден Почетный знак «Отцовская доблесть». Его будем вручать с 2023 года на конкурсной основе 10 лучшим отцам, достойно воспитывающим трех или более детей. К почетному знаку устанавливается единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, – рассказал uубернатор Иркутской области Игорь Кобзев.