«Валютные качели»: доллар накануне – 54, сегодня – 60

В понедельник российский рубль ускорил нисходящую динамику. Доллар достигал 59,65 руб., после того как в пятницу торговался на уровне 54 руб. Евро на Мосбирже терял более 8% к рублю, приблизившись к 52 руб., и даже после отскока стоит к доллару значительно дешевле, чем на внешних площадках. По мнению, экспертов БКС такие «качели» свидетельствуют о дестабилизации российского валютного рынка.

Они отмечают, что пара EUR/USD на нашем рынке котировалась на 7% ниже мирового уровня.

– Ранее подобные несоответствия нивелировали арбитражеры, которые покупали за доллары более дешевые евро у нас и продавали на мировом рынке. Однако сейчас такие сделки несут риски, что по одной из них, открытой на российском рынке, можно на неопределенное время застрять, а противоположную позицию, открытую в рамках арбитражной схемы, придется поддерживать столько же, а если закрыть — по замороженной позиции может образоваться неограниченный убыток, – поясняют эксперты БКС.

В результате наблюдается недостаток ликвидности и происходят сильные движения в отдельных валютных парах.

– Все это является следствием санкционных рисков, в том числе угрозы введения санкций против НКЦ, что способно привести к блокировке операций с токсичными валютами, – резюмируют эксперты.