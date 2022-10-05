Шойгу поручил довести до военкоматов разъяснения по отсрочке от частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек, рассказало министерство в Телеграме.
Прежде всего, по словам министра обороны, это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».
Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих:
- «в организациях оборонно-промышленного комплекса»,
- «аккредитованных организациях в области информационных технологий»,
- «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»,
- «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»,
- «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».
Глава российского военного ведомства обратил внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, «имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид».
Кроме того, Сергей Шойгу поручил генштабу обеспечить в полном объёме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.