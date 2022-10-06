На Иркутской ГЭС установлен новый ротор весом 477 тонн

Модернизация Иркутской ГЭС вышла на финишную прямую. Компания En+ Group завершила очередной этап работ по замене гидроагрегата №7 на Иркутской ГЭС, установив новый ротор. Он увеличит надежность и эффективность оборудования станции.

– Новый ротор весит 477 тонн, а в диаметре составляет почти 11 метров. Финальная сборка генератора и ротора была проведена непосредственно на монтажной площадке в машинном зале ГЭС. Собранный ротор установлен на место с помощью двух кранов грузоподъемностью по 275 тонн каждый, – сообщили SIA.RU в компании.

Новый ротор легче предыдущего за счет использования более легких видов стали при его изготовлении. Также увеличится надёжность и коэффициент полезного действия оборудования станции в результате изменения конструкции и применения современных материалов. Смонтированный агрегат отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования.

По словам руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова, работы по полной замене гидроагрегата №7 Иркутской ГЭС перешли в завершающую стадию. Это уже третий по счету гидроагрегат, который полностью заменяется на этом предприятии в рамках программы модернизации «Новая энергия». Он будет запущен в эксплуатацию в декабре.

Обновление основного оборудования ГЭС проводится в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия», запущенной в 2007 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. До конца 2023 года на Иркутской ГЭС заменят четыре гидроагрегата из восьми, что позволит увеличить мощность станции с 662,4 до 761,1 МВт.