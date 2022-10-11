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Грандстрой запускает в Иркутске аутлет недвижимости

Аутлет представлен на официальном сайте компании в разделе, в который попадают избранные объекты по специальной стоимости в готовых и строящихся жилых комплексах. Объекты реализуются ограниченное время с выгодой до 15%, благодаря чему можно приобрести действительно ликвидный объект недвижимости по привлекательной цене и использовать его в качестве инвестиции или для комфортного проживания.

– Сама концепция аутлета предполагает реализацию высококачественных товаров известных брендов и производителей по выгодной стоимости. Потому мы приняли решение о создании удобной площадки, где каждый сможет ознакомиться с привлекательными предложениями рынка недвижимости. Цены, представленные в онлайн-аутлете, действительны ограниченное время, – сообщают представители Грандстроя.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

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Кроме того, в компании отмечают, что в настоящее время рынок ценных бумаг не стабилен, а банковские вклады не приносят ожидаемой прибыли. Недвижимость в актуальных реалиях остается отличным инструментом сохранения и инвестирования. «Для этих целей идеально подходят объекты из нашей подборки, ведь они представлены по улучшенной стоимости с выгодой до 15%».

Ознакомиться с выгодными предложениями компании Грандстрой можно на сайте компании в разделе "Первый АУТЛЕТ квартир в Иркутске"

 


г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257, 
БЦ «Академический», 1 этаж
55-15-15

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