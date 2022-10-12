В правительстве региона обсудили развитие центра Иркутска

Вопрос реализации проекта по созданию комфортного городского пространства в районе Цесовской Набережной в Иркутске обсудили на совещании под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Он принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции.



Фото с сайта правительства Иркутской области

По итогам рассмотрения принято постановление Совета Федерации о поддержке предложений правительства Иркутской области о включении мероприятий по берегоукреплению набережной Ангары в Иркутске в госпрограмму Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,

Участники совещания отметили, что необходима синхронизация проводимых работ с мероприятиями по берегоукреплению, ремонту дороги вдоль Цесовской Набережной и благоустройству прилегающей территории.

Ремонт дороги вдоль Цесовской Набережной возможно выполнить в рамках Федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после берегоукрепления и строительства зданий, расположенных вдоль набережной.

– Отдельные элементы этого проекта реализуются в настоящее время компанией En+ Group. Я дал поручение правительству Иркутской области и мэру Иркутска рассмотреть все аспекты проекта, привлечь необходимые механизмы и ресурсы для его успешной реализации. Кроме того, вопрос обустройства набережной в Иркутске стал предметом обсуждения в Совете Федерации в рамках дней Иркутской области в сентябре этого года.– сказал Игорь Кобзев.В настоящее время на территории, прилегающей к Цесовской Набережной, компания En+ Group реализует инвестпроекты по созданию комфортного городского пространства, позволяющего сформировать современную модель исторического облика центральной части Иркутска. По замыслу, Цесовская Набережная должна связать пешеходные и велосипедные маршруты, уже благоустроенные набережные в единое пространство в рамках проекта «Единая набережная». Эта часть Иркутска станет новой визитной карточкой города и примером комфортной среды, востребованной жителями и туристами.Концепция берегоукрепления и проектная документация разработаны. Проект проходит экспертизу. Общая стоимость работ оценивается почти в два миллиарда рублей, на эти цели планируется привлечь средства федерального бюджета.По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроить набережную возможно при условии, что данное пространство победит в рейтинговом голосовании населения по выбору территорий для приоритетного благоустройства. Ежегодно Иркутску на обновление общественных пространств по этому проекту выделяется около 400 млн рублей.