Клиенты Альфа-Инвестиций смогут заработать от 50% на инвестициях в российский финтех-стартап

Альфа-Инвестиции предложили клиентам акции стартапа MUST на стадии Pre-IPO. MUST является резидентом Сколково, что позволит инвесторам при вложении от 1 млн рублей дополнительно получить 50% вложенной суммы через вычет из НДФЛ.

Стартап MUST – это финтех-платформа, которая позволяет грузовым автопаркам снижать затраты на водителей, страхование и топливо. В основе платформы MUST — самые современные технологии: BigData, машинное обучение, искусственный интеллект. Они позволяют автопаркам оценивать риски ДТП, подбирать водителей и оформлять грузовики в лизинг онлайн. Такое решение не имеет аналогов не только в России, но и в Европе.

Ранее Альфа-Инвестиции запустили возможность инвестирования в российские стартапы на ранней стадии. Инвестором можно стать с помощью мобильного приложения Альфа-Инвестиции в несколько кликов. Минимальная сумма инвестирования – от 10 000 рублей.

Приобрести акции MUST можно до 27 октября.