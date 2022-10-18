Информация о выплатах по выпуску еврооблигаций ВТБ

Банк ВТБ (ПАО) сообщает, что по выпуску еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов США (ISIN: XS0842078536, эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург), заемщиком по которому выступает ВТБ, 17 октября 2022 года наступил срок погашения основного долга и выплаты финального купона.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выплаты в пользу держателей еврооблигаций указанного выпуска, учитываемых в НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) и прочих российских депозитариях, осуществлены 17 октября 2022 года через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Как и в предыдущих платежах по еврооблигациям в апреле-июне 2022 года, в связи с действующим режимом санкционных ограничений ВТБ по независящим от него обстоятельствам не имеет технической возможности осуществлять платежи по еврооблигациям в рамках стандартных платежных схем, предусмотренных эмиссионной документацией. Зарубежная платежная и депозитарная инфраструктура выпусков еврооблигаций продолжает оставаться заблокированной.

В настоящее время банк прорабатывает возможность выплат в рамках действующего законодательства Российской Федерации в пользу держателей еврооблигаций, учитываемых вне периметра российской депозитарной системы. Дополнительная информация будет доводиться до держателей еврооблигаций по мере выработки соответствующих технических решений.