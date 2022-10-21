«Юань мало купить, его нужно правильно разместить» – зампред правления Сбербанка

Пока классические вклады не радуют ставкой в 2%, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о выгодном способе размещения китайской валюты.

«Валюту мало купить, ее нужно правильно разместить. Традиционный вариант ее хранения – депозит в банке. Однако ставки по ним сейчас невысокие – в районе 2%. Куда интересней предложения на рынке корпоративного долга», – передает его слова издание «Коммерсантъ».

Сейчас у компаний растет спрос на выпуск юаневых бондов, в августе-сентябре такие бумаги разместили «Русал», «Полюс», «Металлоинвест», «Роснефть». Доходности выпусков в начале октября составляли 3,3-4,3%.

«Пока что объем таких облигаций составляет 25 млрд юаней, и мы ожидаем дальнейшего увеличения емкости этого рынка», – заключает эксперт.