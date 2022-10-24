Завершается второй этап акции «АТБ. Ваше слово»

Осталось 10 дней, чтобы принять участие во втором этапе акции «АТБ.Ваше слово». Для этого нужно разместить отзыв об Азиатско-Тихоокеанском банке на сайте Banki.ru.

– Второй этап продлится до 31 октября включительно. По его итогам 10 победителей получат подарки от банка - наборы для путешествий: внешний аккумулятор, спортивная бутылка для воды и дорожная надувная подушка, – говорится в сообщении банка.

Чтобы получить шанс на выигрыш, необходимо авторизоваться на сайте Banki.ru, оставить и затем подтвердить отзыв об Азиатско-Тихоокеанском банке. После того, как портал зачтет комментарий, придет СМС с номером участника.

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел и объявят 24-30 ноября в Telegram-канале АТБ. Результаты будут размещены на официальных страницах банка в социальных сетях и на официальном сайте. Также сотрудники АТБ уведомят счастливчиков при помощи звонка.

Напомним, что акция «АТБ. Ваше слово» стартовала 12 сентября.